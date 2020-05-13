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Виктор Ляшко выступил против спецпропусков в метро

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Виктор Ляшко выступил против спецпропусков в метро
Виктор Ляшко выступил против спецпропусков в метро / Фотобанк 24 канала

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не поддерживает идею введения входа в метрополитен с спецпропусками.

Об этом Ляшко сказал в эфире программы "Здоровая политика" на UA: Украинское радио.

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По словам Виктора Ляшко, опыт других стран показывает, что спецпропуска создают скопления людей перед турникетами на входе. А такое скопление может быть хуже, чем в самом вагоне. Поэтому главный санитарный врач выступил против этой идеи.

Он добавил, что решение об открытии метро после 25 мая будет рассматриваться с учетом сложившейся на тот момент эпидемической ситуации в каждом из трех городов, в котором есть метрополитен.

Мы имеем три города – Киев, Харьков и Днепр, и я не могу гарантировать, что они все откроются в один момент. Мы примем решение в правительстве, что с такого-то числа можно открывать метро, ​​но это не значит, что все три откроем одновременно,
– заявил Ляшко.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 Метро Виктор Ляшко Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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