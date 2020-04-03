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Виктор Ляшко едет на Тернопольщину из-за массового увольнения медиков

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Виктор Ляшко едет на Тернопольщину / Пресс-служба Кабмина

Главный санитарный врач Украины 3 апреля посетит город Монастырыська на Тернопольщине. Из-за вспышки эпидемии коронавируса в городе заболели 8 врачей, 13 медсестер и 8 младших медсестер. Часть медицинского персонала хотели уволиться.

Виктор Ляшко во время брифинга сообщил, что недавно 8 медиков Монастырыской центральной больницы написали заявление на увольнение, но на следующий день передумали и вышли на работу.

В общем Минздрав постоянно связывается с местными департаментами, чтобы узнать, почему медики увольняются.

Важно Из-за паники в Монастырыськах мэр обратился к власти: что случилось

Чтобы более детально пообщаться с медицинскими работниками, я сегодня отбываю в Тернопольскую область,
– отметил Ляшко.

Главный санитарный врач хочет увидеть "ситуацию на месте", понять как происходит подготовка ко вспышке инфекции и какие существуют проблемы.

Врач отметил, что хочет проверить соответствие информации, которую получает ежедневно из официальных отчетов руководства области и штабов, медицинских работников.

Ранее жители Монастырыского района Тернопольской области записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому. Просят помощи и говорят, что не могут бороться с коронавирусом голыми руками.

В общем в Украине уже подтвердили 942 случая заражения коронавирусом, 23 человека умерли, 19 – выздоровели.

Что известно о коронавирусе на Тернопольщине:

  • Количество заболевших в области выросло до 114. Подавляющее большинство больных – в Монастырыском районе – 82 человека.
  • От коронавируса умер 68-летний мужчина. Он контактировал со священником на похоронах в Залещиках, который первым заболел коронавирусом.
  • В Монастырыске сейчас очень сложная ситуация из-за вспышки коронавируса. COVID-19 обнаружили у 8 врачей, 13 медсестер и 8 младших медсестер, у 2 госслужащих, 2 полицейских, у 1 спасателя ГСЧС, 1 священника, 1 заведующего детсада и 1 учителя. Также коронавирус подтвердили уже у 5 детей.

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Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Коронавирус в Украине Здоровье Лечение Виктор Ляшко Тернополь Карантин в Украине 2020
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