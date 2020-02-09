Виктория Бекхэм стала жертвой непрофессионального стоматолога: как выбрать врача

Популярная британская дизайнер Виктория Бекхэм попала в руки непрофессионального стоматолога. В результате звезда не только потеряла 30 000 фунтов, но и получила временный дефект речи и отек десен. О том, как правильно выбрать стоматолога и на что нужно обратить внимание – читайте в материале Здоровье 24.

В социальных сетях жена футболиста Дэвида Бекхэма рассказала, что надо внимательно относиться к выбору дантистов. Известно, что дизайнеру, которая пожелала поставить виниры, пришлось обратиться к новому стоматологу, который смог исправить ошибки, пишет The Sun.

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В воскресенье, 9 февраля, в мире отмечается Международный день стоматолога. Поэтому журналисты Здоровье 24 пообщались с украинским стоматологом, доктором медицинских наук, профессором Ярославом Заблоцким о том, как выбрать стоматолога и не попасть впросак.

Стоматолог Ярослав Заблоцкий "Выбор стоматолога – это непростая задача. Часто вы сами не можете сделать правильный выбор, так как ориентируетесь лишь на советы друзей"

Как выбрать стоматолога: советы

Инфекционная безопасность и оборудование в клинике

Чтобы убедиться, что медицинское учреждение и непосредственно врач-стоматолог выполняют требования инфекционной безопасности, обратите внимание на:

наличие перчаток у врача,

использует ли врач стерильные инструменты,

как именно стерилизуются инструменты.

По мнению специалиста, видимые стандарты чистоты очень важны.

Профессионализм врача и команды

Если нужно просто запломбировать зуб – это легко, ведь в Украине есть много хороших врачей, занимающихся пломбированием зубов. Однако с более сложными процедурами – нужна команда, а не один стоматолог.

"Если вы ищете сложное решение, например, лечение "мертвых" зубов или имплантацию, то в этом случае нужно очень хорошо подумать, потому что, как правило, тогда нужна командная работа. Вам нужен врач-хирург, врач-протезист, врач-терапевт", – добавляет Заблоцкий.

Также в клинике должно быть все необходимое оборудование. К примеру, без рентгенограммы врач не может принять правильное и эффективное решение о лечении.

Наличие лицензий и медицинских разрешений в клиники

Пациент имеет право проверить все лицензии и разрешения. Скажем, если человеку нужна зубная имплантация, то это уже операция, для которой нужен анестезиолог, который будет использовать для работы необходимые препараты. Поэтому больница обязана иметь лицензию на право сохранять и использовать их.

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