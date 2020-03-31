Винница первой в Украине утвердила протокол лечения от коронавируса: что он предусматривает
Для лечения COVID-19 будут использовать группу противомалярийных препаратов, а также препараты, которые применяют при лечении СПИДа.
Об этом сообщает местная ОГА со ссылкой на врача-инфекциониста Ларису Мороз.
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Сейчас в мире нет единого протокола лечения больных коронавирусом, поэтому каждая страна имеет свой протокол.
Как лечить больных
Для лечения будут использовать группу противомалярийных препаратов, а также препараты, применяемые при лечении СПИДа, "поскольку в состав генома вируса COVID-19 входит часть генома вируса иммунодефицита человека".
Не дождавшись центрального протокола, в Виннице разработали свой – основанный на китайском, итальянском, испанском, американском и корейском опыте. Протокол разработала кафедра инфекционных болезней Винницкого национального медуниверситета, он официально утвержден на уровне Министерства здравоохранения,
– рассказала Лариса Мороз.
Отметим, что сейчас в Украине еще не приняли единый государственный протокол лечения COVID-19.
Как выявить коронавирус / Инфографика 24 канала
Осложнения от COVID-19
Около 15% больных показывают умеренное или тяжелое течение болезни, и нуждаются в госпитализации и дополнительном получении кислорода, 5% людей – в интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.
Самыми распространенными осложнениями и непосредственно причинами смерти при COVID-19 является тяжелая пневмония и синдром острого респираторного дистресса (поражения), сепсис, полиорганная недостаточность (отказ функционирования многих органов), острое поражение почек или сердца.
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