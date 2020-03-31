24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Винница первой в Украине утвердила протокол лечения от коронавируса: что он предусматривает

- Читати новину українською
Лечение коронавируса / pixabay.com

Для лечения COVID-19 будут использовать группу противомалярийных препаратов, а также препараты, которые применяют при лечении СПИДа.

Об этом сообщает местная ОГА со ссылкой на врача-инфекциониста Ларису Мороз.

Читайте также: Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция

Сейчас в мире нет единого протокола лечения больных коронавирусом, поэтому каждая страна имеет свой протокол.

Как лечить больных

Для лечения будут использовать группу противомалярийных препаратов, а также препараты, применяемые при лечении СПИДа, "поскольку в состав генома вируса COVID-19 входит часть генома вируса иммунодефицита человека".

Не дождавшись центрального протокола, в Виннице разработали свой – основанный на китайском, итальянском, испанском, американском и корейском опыте. Протокол разработала кафедра инфекционных болезней Винницкого национального медуниверситета, он официально утвержден на уровне Министерства здравоохранения,
– рассказала Лариса Мороз.

Отметим, что сейчас в Украине еще не приняли единый государственный протокол лечения COVID-19.


Как выявить коронавирус / Инфографика 24 канала

Осложнения от COVID-19

Около 15% больных показывают умеренное или тяжелое течение болезни, и нуждаются в госпитализации и дополнительном получении кислорода, 5% людей – в интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.

Самыми распространенными осложнениями и непосредственно причинами смерти при COVID-19 является тяжелая пневмония и синдром острого респираторного дистресса (поражения), сепсис, полиорганная недостаточность (отказ функционирования многих органов), острое поражение почек или сердца.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Лечение Лекарства Винница Медицина
Комментарии

Читайте также

сегодня , 09:13 Люди должны зарабатывать деньги: Шмыгаль прогнозирует ослабление карантина
Новини України 11848
сегодня , 13:43 Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
Традиції 93714
сегодня , 14:26 Врачи "скорой" на Херсонщине распаковали помощь из Китая: интересные фото и видео
Новини України 14531
сегодня , 16:37 Назвали самую комфортную температуру для развития коронавируса
Медицина 16872
сегодня , 10:20 Коронавирус в Украине: количество больных – 549
Лікування 153043
сегодня , 17:35 В Винницкой области подтвердили 36 случаев коронавируса
Лікування 15020
сегодня , 17:15 Коронавирус в России: зафиксировано больше 2 300 больных
Лікування 129611
сегодня , 08:56 Сколько украинцев больны коронавирусом за границей: свежие данные МИД
Лікування 20813
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
30 марта 13:50 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
29 марта 21:30 Как выдержать карантин в одиночестве: практические советы психолога
Євгенія Мазур
28 марта 07:30 К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
Альона Чернецька
27 марта 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
27 марта 00:12 Протефлазид против коронавируса: действительно ли украинские лекарства могут вылечить Covid-2019
Олександр Бевза

Новости
Больше новостей
Залиште відгук