Винница первой в Украине утвердила протокол лечения от коронавируса: что он предусматривает

Для лечения COVID-19 будут использовать группу противомалярийных препаратов, а также препараты, которые применяют при лечении СПИДа.

Об этом сообщает местная ОГА со ссылкой на врача-инфекциониста Ларису Мороз.

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Сейчас в мире нет единого протокола лечения больных коронавирусом, поэтому каждая страна имеет свой протокол.

Как лечить больных

Для лечения будут использовать группу противомалярийных препаратов, а также препараты, применяемые при лечении СПИДа, "поскольку в состав генома вируса COVID-19 входит часть генома вируса иммунодефицита человека".

Не дождавшись центрального протокола, в Виннице разработали свой – основанный на китайском, итальянском, испанском, американском и корейском опыте. Протокол разработала кафедра инфекционных болезней Винницкого национального медуниверситета, он официально утвержден на уровне Министерства здравоохранения,

– рассказала Лариса Мороз.

Отметим, что сейчас в Украине еще не приняли единый государственный протокол лечения COVID-19.



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Осложнения от COVID-19

Около 15% больных показывают умеренное или тяжелое течение болезни, и нуждаются в госпитализации и дополнительном получении кислорода, 5% людей – в интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.

Самыми распространенными осложнениями и непосредственно причинами смерти при COVID-19 является тяжелая пневмония и синдром острого респираторного дистресса (поражения), сепсис, полиорганная недостаточность (отказ функционирования многих органов), острое поражение почек или сердца.

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