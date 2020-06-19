С начала карантина в отделении Винницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф инфицировались коронавирусом 76 из 203 работников.

Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов во время онлайн-брифинга в фейсбуке.

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По его словам, людям в городе иногда приходится ждать "скорую" более 30 минут, ведь много медиков заболели коронавирусом.

В большинстве заболели водители, фельдшеры и врачи медицинских бригад,

– отметил мэр Винницы.

Моргунов добавил, что на вызовы ездят только те, кто 100% не болен COVID-19, и это подтверждено тестами.



В чем заключается разница между тестами на коронавирус / Инфографика 24 канала

Добавим, что за минувшие сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 161 медика. Всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине заболели 5 877 медиков. К сожалению, по меньшей мере 40 из них умерли от осложнений COVID-19. Из положительных новостей – 3 450 медработников выздоровели.