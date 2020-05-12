В Винницкой области началась вторая волна коронавируса

В Винницкой области обнаружили признаки начала второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. Всего в области 580 подтвержденных случаев, 309 пациентов уже выздоровели.

Об этом сообщил председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский на брифинге.

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По его словам, в Винницкой области есть признаки начала второй волны заболевания коронавирусом.

В течение первой полной недели мая мы имеем постепенное увеличение выявленных новых случаев. А также за последние сутки мы имеем 27 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью,

– сказал председатель Винницкой ОГА.

Скальский добавил, что на стационарном лечении сейчас находятся 70 пациентов, среди них – 8 детей.

К сожалению, в области зафиксировано шесть летальных исходов. Все пациенты имели другие сопутствующие заболевания.

"Заполненность коек больными COVID-19 в девяти опорных больницах области постепенно растет. Причем, если говорить о 9 учреждениях первой волны госпитальной базы, только больных COVID-19 мы уже имеем почти 20% от общего количества инфекционных коек", – рассказал он.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала​

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