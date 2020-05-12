24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

В Винницкой области началась вторая волна коронавируса

- Читати новину українською
В Винницкой области началась вторая волна коронавируса
В Винницкой области началась вторая волна коронавируса / Getty Images

В Винницкой области обнаружили признаки начала второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. Всего в области 580 подтвержденных случаев, 309 пациентов уже выздоровели.

Об этом сообщил председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский на брифинге.

Читайте также В Украине обнаружили 16 023 больных коронавирусом COVID-19

По его словам, в Винницкой области есть признаки начала второй волны заболевания коронавирусом.

В течение первой полной недели мая мы имеем постепенное увеличение выявленных новых случаев. А также за последние сутки мы имеем 27 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью,
– сказал председатель Винницкой ОГА.

Скальский добавил, что на стационарном лечении сейчас находятся 70 пациентов, среди них – 8 детей.

К сожалению, в области зафиксировано шесть летальных исходов. Все пациенты имели другие сопутствующие заболевания.

"Заполненность коек больными COVID-19 в девяти опорных больницах области постепенно растет. Причем, если говорить о 9 учреждениях первой волны госпитальной базы, только больных COVID-19 мы уже имеем почти 20% от общего количества инфекционных коек", – рассказал он.

Правда і міфи про коронавірус інфографіка 24 канал
Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала​

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Новости Украины Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
5 мая , 13:55 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк
Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
3 мая , 07:40 Почему нужно пересесть на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
30 апреля , 16:37 Как справиться со стрессом и страхами во время карантина
Олександр Бевза