Виноваты бактерии: микробиом может спровоцировать сердечный приступ

Исследования определили роль микрофлоры в атеросклерозе коронарных артерий. Это означает, что в будущем сердце и сосуды могут защитить антибиотики.

Микроорганизмы могут способствовать дестабилизации коронарных бляшек и последующему инфаркту, согласно данным поздних исследований, представленных на Конгрессе ESC 2019 вместе со Всемирным конгрессом кардиологии.

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Ученые пришли к выводу, что микрофлора в кишечнике и коронарных артериях человека может дестабилизировать состояние коронарных бляшек и вызвать сердечный приступ. Новое исследование показало, что в отличие от бактерий кишечника, микроорганизмы в коронарных бляшках у пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями были провоспалительными.

Ученые анализировали биологический материал 30 пациентов с острым коронарным синдромом и 10 здоровых добровольцев. Ученые обнаружили, что в отличие от кишечных, коронарные бляшки содержали микробы с провоспалительными фенотипами, относящихся к бактериям семейств Proteobacteria и Actinobacteria.

Это говорит о выборочном удержании бактерий в бляшке. А они в свою очередь могут спровоцировать воспалительную реакцию и разрыв бляшки.



Бактерии влияют на дестабилизацию коронарной бляшки

Сравнение микрофлоры также выявило различия в составе микроорганизмов. "Различные химические вещества, выделяемые этими бактериями, могут повлиять на дестабилизацию коронарной бляшки и со временем спровоцировать сердечный приступ", – считает автор исследования Евгения Пизано.

Такие выводы открывают новые горизонты для изучения. Теперь ученые намерены оценить возможности различных антибиотиков для предотвращения патологических сценариев у людей.

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