Виртуальная реальность может облегчить жизнь людей, перенесших инсульт

Исследователи создали клинику виртуальной реальности, чтобы людям, которые пережили инсульт, было легче посещать занятия по физической терапии.

Цель исследователей состояла в том, чтобы создать онлайн-платформу виртуальной реальности, которая позволит пациентам и терапевтам взаимодействовать в реальном времени, сообщает Medical Xpress.

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Физическая терапия является важной составляющей восстановления после инсульта, помогает восстановить ловкость и двигательные способности. Однако выжившие после инсульта часто сталкиваются с серьезными проблемами при посещении своих сеансов терапии. Например, многие из них не живут рядом с учреждениями, которые предлагают соответствующие услуги терапии,

– рассказывает соавтор исследования Дерек Кампер.

VERGE – программный пакет с виртуальной средой для реабилитационных игровых упражнений. В нем используется датчик движения Kinect для отслеживания двигательной активности пациентов и терапевтов. Сейчас VERGE поддерживает три разных вида реабилитации: например, удар по виртуальному мячу взад и вперед при наличии нескольких пользователей или отскок его от стены, если человек сам.



Очки виртуальной реальности

Исследователи пока поработали только с 20 пострадавшими от инсульта, которые получили хронические нарушения – их средний возраст составлял 60 лет.

Они обнаружили, что участники исследования посещали 99% сеансов терапии VERGE, если занятия были групповыми.

VERGE имеет потенциал для того, чтобы предоставить клиническую терапию жертвам инсульта в их домах. Проблема только одна – цена оборудования, ведь человеку нужен экран, очки виртуальной реальности, компьютер, мышка, подключение к интернету и датчик движения Kinect, который стоит несколько сотен долларов.

Однако ученые хотят расширять исследование и понять, может ли система стать стимулом для пожилых людей заниматься физическими упражнениями и устанавливать социальные связи. А также поможет ли она при терапии пострадавших от ожогов.

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