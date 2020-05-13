Как вирус передается в заведениях общественного питания через руки: впечатляющее видео

Японские исследователи вместе с журналистами провели эксперимент, чтобы определить, с какой интенсивностью вирус может распространяться в ресторане. К концу эксперимента все люди подцепили "инфекции" от одного "инфицированного" человека.

Исследователи из Медицинского факультета университета Святой Марианны в Кавасаки вместе с журналистами продемонстрировали, как вирус может передаваться в заведениях общественного питания, сообщает NHK.

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В исследовании приняло участие 10 человек. На ладонь одного из участников нанесли флуоресцентную краску. Это для того, чтобы сымитировать инфекции на руке человека, который покашлял в руку.

После нанесения краски, которой не видно при дневном свете, людям разрешили свободно питаться со шведского стола в течение 30 минут.

После включения ультрафиолетового света оказалось, что краска оказалась на руках всех участников эксперимента. Более того, у трех из них она осталась на лице.

Передача краски (имитируемой возбудители болезни) состоялась через крышку контейнера с пищей, щипцы и ручку кувшина.

Отметим, после инфекции чихания или кашля с легкостью распространяются по помещению с внутренним воздушным пространством, вентиляцией или кондиционированием.

Как вирус распространяется в заведении общественного питания: смотрите видео



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