Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей

Папилломавирус человека (ВПЧ) - это наиболее распространенная инфекция, передающаяся половым путем. Нередко присутствие папилломавируса не дает никаких заметных изменений и, таким образом, легко передается половому партнеру.

Здоровье 24 обратилось к Марьяне Тенете, заведующей женской консультацией, врача акушера-гинеколога и врача-генетика Медицинского центра "Медикавер" и врача акушер-гинеколога Наталье Козак.

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Пути заражения папилломавирусом человека

Заражение происходит в основном половым путем, реже бытовым (при контакте с кожей и слизистыми оболочками зараженного человека), хотя нельзя полностью исключить передачу вируса через загрязненные предметы одежды, через предметы личной гигиены и др.

Применение барьерных методов контрацепции не защищает от инфицирования ВПЧ.

Дети могут заразиться папилломавирусом от больной матери, в частности во время родов.

Уровень инфицирования населения ВПЧ, по данным разных авторов, составляет от 30 до 80%, а вероятность заражения при однократном контакте с ВПЧ-инфицированным партнером достаточно высока – около 60%.

Вирусом папилломы инфицированы до 80% людей // pixabay.com

Связь между вирусом папилломы человека и возможностью возникновения рака шейки матки

Важным является тот факт, что инфицирование вирусом и болезнь – далеко не тождественные вещи, причем это касается не только ВПЧ, но и других вирусов. В любом здоровом организме в ответ на попадание вируса, реагирует иммунная система, и при отсутствии благоприятных для него условиях происходит самоелиминация, то есть удаление патогенного фактора из организма

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Гинеколог Марьяна Тенета "Такой механизм срабатывает где-то в 80% случаев попадания ВПЧ в организм женщины моложе 30 лет. К сожалению, доказано, что с возрастом вероятность самоелиминации вируса снижается, соответственно, повышается риск развития предрака и рака шейки матки, достигая максимума в возрасте 45 лет".

Вернемся к тем 20%, у кого удаления вируса не произошло. Собственно, патологический процесс запускается в тот момент, когда ВПЧ начинает встраиваться в хромосомный аппарат клетки, что является необходимым условием для его размножения. Клинически это проявляется дисплазией эпителия шейки матки, степень тяжести которой медленно, но уверенно прогрессирует при отсутствии лечения.

Дисплазия шейки матки – что это? Атипичные (патологические) изменения в клетках шейки матки, их структурная перестройка и избыточное разрастание (неконтролируемое размножение), приводящие к нарушению нормального созревания и отторжения этих клеток.

Процесс внутриклеточных изменений от легкой дисплазии до инвазивного рака шейки матки является достаточно долгим и может, согласно данным различных исследований, длиться от 3 до 15 лет в зависимости от наличия факторов риска и особенностей иммунной системы.



Вакцинация – единний способ защититься от вируса папилломы // nastanova.com

В связи с такими особенностями существования и развития ВПЧ, понятной становится роль скрининговых профилактических осмотров. В странах с самой совершенной скрининговой системой (Швейцария, Финляндия) удалось за последние 10 лет добиться снижения заболеваемости раком шейки матки на 40-60%.

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Как узнать, есть ли у тебя вирус папилломы человека и диагностика рака шейки матки

Гинеколог Наталия Козак "Самое страшное, что ранних признаков и симптомов, которые бы могли насторожить женщину по поводу онкопроцесса на шейке матки, нет. Возможна сыпь на половых органах, как у женщин так и у мужчин, но это не самым первый признак. Если папилломы на половых органах появились, нужно обратиться к врачу (гинекологу или урологу)".

Носительство ВПЧ обнаруживают при проведении лабораторных исследований:

– Цитологическое исследование мазка шейки матки или ПАП-тест – является "золотым стандартом" в диагностике рака шейки матки;

– Определение типов ВПЧ с помощью полимемразнои цепной реакции (ПЦР) на предмет инфицированности;

– Кольпоскопия;

– Биопсия;

– Выскабливание цервикального канала.

ПАП-тест впервые рекомендуется делать через 2-3 года после начала половой жизни. За это время рак не успеет развиться, даже если ВПЧ уже атаковал организм. При отрицательном результате следующий ПАП-тест надо сделать через 2 года и придерживаться такой последовательности до 30 лет. После 30 лет, кроме ПАП-теста, надо сдать также анализ на ВПЧ 16 и 18 типа (так как до 30 лет этот тип вируса выводится из организма самостоятельно).

Выявить рак шейки матки на начальной стадии можно только, сдавая мазок каждые 1-2 года. После 40 лет внимательность к своему организму необходимо увеличить вдвое и проходить скрининг каждый год. Такой жесткий график нужен потому, что никаким другим способом рак шейки матки на стадиях, поддающихся лечению, обнаружить невозможно.

Гинеколог Марьяна Тенета "Во время обследования врач специальной щеточкой берет небольшое количество клеток с шейки матки и отправляет в лабораторию. С помощью этого анализа можно выявить инфекцию, воспаление или патологические изменения эпителия шейки матки. При выявлении патологических изменений проводят кольпоскопию. Для этого используют прибор, позволяющий под большим увеличением детально осмотреть шейку матки. Если выявлены какие изменения ткани, тогда делают биопсию, а при необходимости выскабливание цервикального канала".

Лечение вируса папилломы человека

Если вы являетесь только носителем ВПЧ и при этом врач не находит патологических изменений шейки, а цитологический мазок показывает первый (нормальный) тип, то ни в коем случае не паникуйте и не спешите проходить длительные дорогостоящие и совершенно не нужны курсы медикаментозного лечения. В дальнейшем вам просто необходимо посещать своего гинеколога 1 раз в полгода, одновременно контролируя цитологический мазок с шейки матки и проверяя наличие ВПЧ. Помните, что вероятность самоликвидации вируса – очень высокая!



Вирус папилломы не всегда вызывает серьезные заболевания // pixabay.com

При обнаружении носительства ВПЧ и патологических изменений шейки матки врач назначит радикальное лечение предраковых патологии шейки матки, а именно – вырезание измененного участка с помощью высокотемпературного электрического или радиоволнового ножа. Процедура проводится обычно в условиях женской консультации под местным обезболиванием, иногда используется кратковременный внутривенный наркоз. Удаленную участок обязательно отправляют на гистологическое исследование.

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Клиническая эффективность противовирусных препаратов на течение папилломавирусной инфекции, согласно позиции доказательной медицины, является не доказанной.

Гинеколог Марьяна Тенета "Бояться диагноза рака шейки матки на ранних стадиях не надо, ведь сегодня внутриклеточный рак (0-1 стадия) излечивается в 95% случаев с сохранением репродуктивной функции. На 2-й стадии проводится оперативное лечение, назначают курс химиотерапии, а на 3-й стадии добавляют еще и лучевую терапию местно. Также, начав лечение, важно бросить курить, потому что эта привычка крайне негативно влияет на результат терапии".

Профилактика

Профилактика – это лучший способ уберечь себя от опасного недуга. Есть два способа профилактики заболевания:

Первичная – вакцинация;

Вторичная – полноценный ежегодный скрининг, образ жизни и половая культура среди населения, предотвращение вредных привычек, здоровое питание, укрепление иммунитета.

Также: профилактическими мерами являются:

– отсрочка начала половой жизни у детей и подростков, независимо от пола;

– отсутствие хаотических половых контактов и частая смена половых партнеров (для всех возрастных групп);

– регулярное посещение женщиной профилактических осмотров у врача гинеколога (мазок на флору, цитология, кольпоскопия).

Женщинам необходимо регулярно делать мазок на цитологию, не курить и правильно питаться – есть много овощей, фруктов и каш. По некоторым исследованиям каротин, витамины А, С и Е, а также фолиевая кислота снижают риск образования рака шейки матки.

Рак шейки матки – это тип рака, который легче предупредить, а своевременная и качественная диагностика способна спасти жизнь!

Посещение гинеколог помогут сохранить ваше здоровье // nytimes.com

Вакцинация от вируса папилломы человека

Вакцинация способна защитить женщину от рака шейки матки, вульвы, влагалища и ануса; а мужчины – от рака ануса, рака полового члена и остроконечных кондилом.

Вакцинировать от ВПЧ можно от 9-летнего возраста (и девочек, и мальчиков). Вакцинировать взрослых или своих детей нужно в медицинском учреждении, после консультации с врачом.

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В Украине используют вакцину "Церварикс". Возможна 2- или 3-дозовая вакцинация. Дводозову используют в возрасте от 9 до 14 лет с промежутком в полгода. После 15 лет, до начала половой жизни, нужно ввести уже 3 дозы вакцины.

Если половая жизнь уже началось, тогда перед прививкой нужно обязательно сдать анализ на выявление папилломавируса. Если ВПЧ обнаружат, тогда сначала следует пройти курс лечения, а затем сделать повторное обследование и уже тогда – прививаться.

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