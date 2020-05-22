Вирусологи шокированы: появились данные, как именно коронавирус захватывает все тело

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 "взламывает" клетки человека и использует его гены для того, чтобы завладеть иммунной системой. Вирусологи утверждают, что не видели ничего подобного за последние 20 лет.

Новое исследование показало, что новый коронавирус "взламывает" клетки организма путем блокирования определенных генов, которые борются против инфекций, пишет The Daily Mail.

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В чем особенность действия коронавируса?

Такие вирусы, как грипп, обычно вступают во взаимодействие с двумя наборами ген: один предотвращает размножение вируса, а другой отправляет иммунные клетки к месту проникновения инфекции для того, чтобы этот вирус уничтожать.

Однако новое исследование показало, что вирус SARS-CoV-2 ведет себя немного по-другому. Он подавляет гены, которые не дают ему размножаться, но позволяет другим генам, которые призывают иммунные клетки (цитокины) вести себя обычно.

Почему это так опасно?

Из-за этого вирус быстро размножается в организме и вызывает избыточное количество иммунных клеток, что приводит к цитокининовому шторму. Клетки поступают в легкие и другие органы, вызывая сильное воспаление и острый респираторный дистресс-синдром. Именно в этом случае пациенту требуется искусственная вентиляция легких, и по статистике более 60% таких больных умирает.

Авторы исследования из Icahn School of Medicine утверждают, что не видели такого поведения вирусов за последние 20 лет. Выводы показывают, что лечение пациентов на ранней стадии болезни должно быть сосредоточено на восстановлении сигнальных путей, заблокированных коронавирусом, а вовсе не на борьбу с воспалениями.

Для тех, кто уже госпитализирован и подключен к ИВЛ, подобная терапия будет напрасной. И именно поэтому больным помогают лекарства из класса ингибиторов интерлейкина-6 и интерлейкина-1. Они утоляют цитокининовый шторм.

Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала