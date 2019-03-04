Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение

Эта статья многих может шокировать. Конечно, про рак слышали все, но мало кто знает о вирусах, вызывающих онкологические заболевания.

Что нужно сделать, чтобы обезопасить себя, рассказал Кирилл Бурмич, онкохирург, заместитель главного врача по онкохирургии медицинской сети "Добробут".

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Онковирусы и рак

Существуют так называемые онковирусы, которые потенциально вызывают опухоли. И эти вирусы делятся на две группы:

Те, что в своем составе содержат ДНК — это вирус гепатита В, вирус Эпштейна-Барр, вирус папилломы человека, цитомегаловирус человека, герпесвирус человека типа 8. Вирус Епштейна-Барр (ВЕБ) – что это? также известный как инфекционный мононуклеоз, или железистая лихорадка. Эпштейна-Барр является одним из видов вируса – член семьи вирусов герпеса. ВЕБ является инфекционным заболеванием, которое вызывает набухание лимфатических узлов. 2. Те, что в своем составе содержат РНК-это вирус гепатита С и Т-лимфотропный вирус человека.

Гепатит может вызвать рак печени //pixabay.com

Достоверно известно, что:

вирусы гепатита В и С могут вызвать рак печени-гепатоцеллюлярную карциному;

вирус папилломы человека может приводить к раку шейки матки. Также он вызывает рак ротоглотки, ануса и полового члена;

герпесвирус человека типа 8 и вирус Эпштейна-Барр могут быть причиной возникновения лимфом. Кроме того, его связывают с развитием саркомы Капоши. Саркома Капоши - что это? ангиосаркома Капоши или множественный геморрагический саркоматоз представляет собой множественные злокачественные новообразования дермы (кожи).

Что делать, чтобы не заболеть вышеперечисленными инфекциями?

Онколог Кирилл Бурмич “Есть несколько вирусов, против которых необходимо вакцинироваться. Во-первых, это вирус гепатита В. Во-вторых, это вирус папилломы человека. Существуют две вакцины, которые необходимо прививать и мальчикам, и девочкам с 10 лет до начала половой жизни. Такая профилактика приводит к снижению заболеваемости раком шейки матки и, соответственно, смертности”.

Важно знать, что вирус папилломы человека передается половым путем. Поэтому нужно соблюдать меры безопасности при половом контакте, используя противозачаточные средства. Это является мерой профилактики развития папилломавируса человека.

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Если женщина не вакцинирована от вируса папилломы человека, то необходимо проводить регулярное обследование у гинеколога. И начиная с 21 года до 30 лет, делать так называемый ПАП-тест (мазок Папаниколау). С 30 лет его можно делать совместно с анализом на наличие вируса папилломы человека. В этом случае можно выявить заболевание на ранней стадии без симптомов. Конечно, тогда следует его пролечить.

Если человек не вакцинирован от вируса папилломы человека, ему нужно пользоваться противозачаточными средствами. Потому что этот вирус считается одним из факторов риска возникновения рака ротоглотки, ануса или пениса. Для мужчин нет скринингового метода для выявления этого заболевания.

Ранняя диагностика поможет спасти жизнь//pixabay.com

Против вируса гепатита В и С применяется противовирусная терапия, если человек уже инфицирован. Такое лечение считается эффективным. Чтобы не допустить вирус гепатита С, необходимо избегать контактов с потенциально инфицированными пациентами. Вакцины против него нет.

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Чтобы не заболеть вирусом герпеса 8 типа необходимо придерживаться правил гигиены: не пить из одного стакана, избегать незащищенных половых контактов с партнерами, чье состояние здоровья вам не известно. При ослаблении иммунитета (при ВИЧ, после трансплантации) строго придерживаться рекомендаций врача.

Пациентам с вирусом Эпштейна-Барр рекомендуется лечить инфекцию в период обострений, а также регулярно проходить диспансеризацию и вовремя лечить обострения любых хронических болезней.

Выявить злокачественные новообразования у здоровых людей, которых ничего не беспокоит, можно с помощью скрининга. При ранней диагностике рак – несмертельное заболевание.

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