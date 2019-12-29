Что такое висцеральный жир и как его обнаружить

На протяжении десятилетий врачи измеряли индекс массы тела пациента (ИМТ), как способ определения риска сердечных заболеваний, связанных с ожирением.

По сути, ИМТ определяет процент жира в вашем теле и связывается с вашим ростом и весом. Но этот расчет не совершенен, ведь обычные весы не показывают избыточный жир на самом деле, сообщает HealthDay.

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Дело в том, что жир в организме человека – не одинаковый. Например, жир, накопленный вокруг живота называется висцеральным жиром и связан с резистентностью к инсулину и другими метаболическими нарушениями.

Факты показывают, что люди с большой талией больше подвержены риску сердечных заболеваний, чем люди с меньшей талией, даже если у них одинаковый ИМТ.

Норма висцерального жира в организме определяется размером талии. Если у мужчин она более 100 сантиметров, а у женщин более 85 – уровень висцерального жира уже слишком высокий.

Висцеральный жир можно определить, измеряв талию / Pixabay​

Как избавиться от висцерального жира

Прежде всего, стоит отказаться от чрезмерного количества алкоголя, чрезмерного употребления сахара и транс-жиров.

Попробуйте низкоуглеводную диету

Низкоуглеводные диеты являются эффективным способом снижения висцерального жира. Исследования доказывают, что такой тип питания эффективнее для снижения висцерального жира, чем низкокалорийные диеты. Добавьте в рацион больше клетчатки.

Двигайтесь

Регулярные занятия аэробикой – отличный способ избавиться от висцерального жира, ведь кардио сжигает много калорий.

Некоторые исследования показывают, занятия аэробикой могут помочь потерять висцеральный жир даже без особой диеты.

Ешьте больше белков

Потребление большего количества белка не только улучшает метаболизм, но и может помочь преодолеть голод благодаря повышению уровня определенных гормонов: GLP-1, PYY и холецистокинина.

Высыпайтесь

Недостаток сна увеличивает образование висцерального жира, а его достаточность – наоборот, уменьшает.

Практикуйте интервальное голодание

Соблюдение интервального стиля питания обычно заставляет вас меньше есть, потреблять меньше калорий и может избавить от висцерального жира.

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