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Витамин D имеет важное значение в борьбе с коронавирусом

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Витамин D поможет побороть коронавирус
Витамин D поможет побороть коронавирус / unsplash.com

Ученые призывают изменить рекомендации относительно добавок витамина D. Новая публикация подчеркивает связь между уровнем витамина D и смертностью от коронавируса COVID-19.

Авторы статьи проанализировали все европейские исследования взрослого населения с 1999 года, в которых измеряли витамин D и сравнивали его уровень и смертность от коронавируса, пишет medicalxpress.

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Витамин D и иммунитет

Витамин D может поддерживать иммунитет через ряд иммунных путей, участвующих в борьбе с коронавирусом SARS-COV2. Много недавних исследований подтверждают ключевую роль витамина D в вирусных инфекциях.

Это исследование показывает, что в странах с более низкой широтой наблюдается высокий уровень дефицита витамина D. В этих странах также возникли самые высокие показатели заболеваемости и смертности в Европе.

В северных странах, Норвегии, Финляндии и Швеции уровень витамина D выше, несмотря на меньшее влияние солнечного света UVB, потому что пищевые добавки и обогащение пищевых продуктов встречаются чаще.

В этих скандинавских странах уровень заболеваемости COVID-19 и смертность ниже. Корреляция между низким уровнем витамина D и смертностью от коронавируса является статистически значимой.

Это может быть связано с тем, что витамин D играет важную роль в регуляции и подавлении воспалительного ответа или цитокинового шторма, который вызывает тяжелые последствия COVID-19 и "острый респираторный дистресс-синдром", связанный с подключением к ИВЛ и смертью.

Как получить витамин D?

У людей витамин D вырабатывается под действием солнца. Также многие продукты питания имеют высокое содержание этого витамина.

Основные источники витамина D есть в таких продуктах:

  • Жирная рыба, лосось, сардины;
  • Апельсиновый сок;
  • Злаки;
  • Красное мясо;
  • Желток;
  • Твердый сыр;
  • Тофу.

Як поповнити запаси вітаміну
Как пополнить запасы витамина "солнца" / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Лечение Здоровье Здоровое питание Профилактика заболеваний
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