Витамин D и коронавирус: новые данные о влиянии на лечение и профилактику болезни

Согласно новому исследованию, сейчас недостаточно научных доказательств того, что витамин D может быть полезен для профилактики или лечения COVID-19.

К такому выводу пришли ученые из Великобритании, Европы и США, включая экспертов из Бирмингемского университета. Они опубликовали консенсусную документацию относительно витамина D, что предупреждает о риске высоких доз этого вещества.

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После непроверенных сообщений о том, что высокие дозы витамина D (выше 4000 МЕ / сутки) могут снизить риск заражения COVID-19 и могут использоваться для успешного лечения, ученые в новом отчете опубликовали современные данные о витамине и его использование при лечении инфекций.

Витамин D – что это? Это вещество, которое вырабатывается в коже человека под воздействием солнечного света. Он нужен для поддержания минералов, таких как кальций и фосфор. А они необходимы для поддержки здоровья костей, зубов и мышц.

Витамин D может быть опасным

Изучая предыдущие исследования, ученые не обнаружили доказательств связи между добавлением высоких доз витамина D в профилактике или успешном лечении коронавирус и предостерегли от чрезмерного употребления витамина без медицинского наблюдения за высокие риски для здоровья.

Ученые пришли к выводу, что утверждение о пользе витамина D при лечении коронавируса не подтверждаются адекватными исследованиями на людях и основаны на результатах исследований, которые конкретно не изучали эту область.

Согласно инструкциям Public Health England по витамину D, мы рекомендуем людям принимать добавки витамина по 10 микрограмм в день в зимние месяцы (с октября по март) и целый год, если их время пребывания на улице ограничено,

– сказала генеральный директор British Nutrition Foundation, профессор Джуди Батрис.

Отметим, что при высоких дозах витамин D может быть токсичным и нарушать работу почек, печени и делать кости еще более хрупкими.



Как пополнить запасы витамина "солнца" / Инфографика 24 канала