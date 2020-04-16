Как поднять уровень витамина D без доступа к солнцу
В связи с пандемией коронавируса, чуть ли не весь мир вынужден сидеть дома в изоляции. Но как повысить уровень витамина D без помощи солнечного света?
Витамин D необходим для организма человека, но нельзя допустить и превышение его нормы. Следовательно, не стоит употреблять Витамин D "для профилактики" без предварительных анализов и консультации с врачом.
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Витамин D необходим для человека, ведь он держит под контролем усвоение кальция и фосфора. Кроме того, он укрепляет кости и мышечную ткань и улучшает развитие и функции мозга.
Витамин D – это жирорастворимый витамин, который является ключевым для поддержания минералов, таких как кальций и фосфор.
Суточная норма витамина D – 800-1000 МЕ в сутки. И конечно, она может колебаться в зависимости от уровня витамина в крови человека.
К чему может привести недостаток витамина D:
- рахит у детей;
- остеопения, остеопороз, смягчение костной ткани;
- хроническая боль;
- фибромиалгия;
- болезни сердца и высокое давление;
- диабеты первого и второго типа;
- избыточный вес и ожирение;
- онкологические заболевания, рассеянный склероз;
- слабость или спазмы мышц;
- утомляемость, расстройства сна, тревожность, депрессия и тому подобное.
Как получить витамин D естественным путем
К счастью, Витамин D можно получить в форме D2 (эргокальциферола), а именно через пищу.
Хорошие источники D2: жирные сорта рыбы, включая лосось и сардины, печень трески, говяжья печень, яйца, сыр, тофу и сметана.
Следовательно, для достаточного количества Витамина D сделайте свой рацион разнообразнее и употребляйте питательную и полезную пищу. Если вы уверены в том, что у вас серьезная нехватка витамина D, проконсультируйтесь со своим семейным врачом.
Как пополнить запасы витамина "солнца" / Инфографика 24 канал
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