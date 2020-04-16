24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Как поднять уровень витамина D без доступа к солнцу

- Читати новину українською
Откуда получить витамин D без доступа к солнцу / Unsplash

В связи с пандемией коронавируса, чуть ли не весь мир вынужден сидеть дома в изоляции. Но как повысить уровень витамина D без помощи солнечного света?

Витамин D необходим для организма человека, но нельзя допустить и превышение его нормы. Следовательно, не стоит употреблять Витамин D "для профилактики" без предварительных анализов и консультации с врачом.

Актуально 10 типов людей, которые рискуют получить дефицит витамина D

Витамин D необходим для человека, ведь он держит под контролем усвоение кальция и фосфора. Кроме того, он укрепляет кости и мышечную ткань и улучшает развитие и функции мозга.

 
Витамин D – что это?

Витамин D – это жирорастворимый витамин, который является ключевым для поддержания минералов, таких как кальций и фосфор.

Суточная норма витамина D – 800-1000 МЕ в сутки. И конечно, она может колебаться в зависимости от уровня витамина в крови человека.

К чему может привести недостаток витамина D:

  • рахит у детей;
  • остеопения, остеопороз, смягчение костной ткани;
  • хроническая боль;
  • фибромиалгия;
  • болезни сердца и высокое давление;
  • диабеты первого и второго типа;
  • избыточный вес и ожирение;
  • онкологические заболевания, рассеянный склероз;
  • слабость или спазмы мышц;
  • утомляемость, расстройства сна, тревожность, депрессия и тому подобное.

Как получить витамин D естественным путем

К счастью, Витамин D можно получить в форме D2 (эргокальциферола), а именно через пищу.

Хорошие источники D2: жирные сорта рыбы, включая лосось и сардины, печень трески, говяжья печень, яйца, сыр, тофу и сметана.

Следовательно, для достаточного количества Витамина D сделайте свой рацион разнообразнее и употребляйте питательную и полезную пищу. Если вы уверены в том, что у вас серьезная нехватка витамина D, проконсультируйтесь со своим семейным врачом.


Как пополнить запасы витамина "солнца" / Инфографика 24 канал

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Лечение Здоровье Медицина Профилактика заболеваний Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 17:30 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
Олександр Бевза
сегодня 10:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
сегодня 07:40 Препараты, которыми лечат коронавирус
Анастасія Лукашевська
15 апреля 19:40 Что такое пандемия и эпидемия: объясняем разницу на примере коронавируса
Анастасія Лукашевська
15 апреля 17:10 Гомосексуальная, бисексуальная или гетеросексуальная: тест на сексуальную ориентацию
Олександр Бевза

Новости
Больше новостей