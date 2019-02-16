Визит к гинекологу: что нужно знать

Посещение гинеколога пугает многих женщин. Однако снизить страх можно подготовившись к визиту.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

Читайте также: заниматься сексом во время беременности: объяснение гинеколога

Для того, чтобы сеанс был результативным вам четко надо знать и не скрывать:

– Ваши жалобы (не на молочницу, к примеру, а на белые выделения, с запахом или без, все это имеет значение). Что именно вас беспокоит;

– Четко дату первого дня последней менструации (на самом деле, знают ее 1 из 15 женщин, а на это уходит минимум 1-2 мин);

– Продолжительность самой менструации и менструального цикла;

– Взять все свои предыдущие обследования (если таковые имеются);

– Инфекции, что передаются половым путем;

– Садиться на гинекологическое кресло нужно без белья;

– Перед осмотром нужно помыться обычной водой (никаких спринцеваний).

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.