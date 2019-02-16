Визит к гинекологу: что нужно знать

36 Читати новину українською
Подготовка визита к гинекологу
Подготовка визита к гинекологу / pixabay.com

Посещение гинеколога пугает многих женщин. Однако снизить страх можно подготовившись к визиту.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

Читайте также: заниматься сексом во время беременности: объяснение гинеколога

Для того, чтобы сеанс был результативным вам четко надо знать и не скрывать:

– Ваши жалобы (не на молочницу, к примеру, а на белые выделения, с запахом или без, все это имеет значение). Что именно вас беспокоит;

– Четко дату первого дня последней менструации (на самом деле, знают ее 1 из 15 женщин, а на это уходит минимум 1-2 мин);

– Продолжительность самой менструации и менструального цикла;

– Взять все свои предыдущие обследования (если таковые имеются);

– Инфекции, что передаются половым путем;

– Садиться на гинекологическое кресло нужно без белья;

– Перед осмотром нужно помыться обычной водой (никаких спринцеваний).

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Главные новости 15 февраля: Мангер – на свободе, Тимошенко подозревается в незаконном обогащении
сегодня
816
Теги: Психология Здоровье Женское здоровье
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
14 февраля 13:54 Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
22319
Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
14 февраля 11:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
Олександр Бевза 208
Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать
13 февраля 17:30 Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать
Олександр Бевза 387
Детская урология: на что должны обращать внимание родители мальчиков
12 февраля 14:00 Детская урология: на что должны обращать внимание родители мальчиков
Олександр Бевза 368
Украинцы разработали уникальное приложение для диагностики рака: в чем его особенность
7 февраля 16:00 Украинцы разработали уникальное приложение для диагностики рака: в чем его особенность
Яніна Ткачук 1996
Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
6 февраля 12:42 Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
Олександр Бевза 1761
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук