Вкусовая чувствительность: что это и когда она снижена

Вкусовая чувствительность – это чувствительность рецепторов полости рта относительно химических раздражителей. Субъективно она проявляется в виде вкусовых ощущений (горького, кислого, сладкого, соленого и их сочетаний). При чередовании ряда химических веществ может возникать вкусовой контраст (после соленого пресная вода кажется сладкой).

Если вы чувствуете себя заложником сахара или соли, то, возможно, причина во вкусовой чувствительности.

Читайте также: Какой чай полезнее пить: объясняет диетолог

При длительном воздействии раздражителя на рецептор его чувствительность снижается, возникает привыкание.

Скорее всего порог чувствительности повышается к сладким и соленым продуктам. По некоторым данным уже через 15 секунд после начала употребления продукта. Иначе говоря, если вы злоупотребляете сахаром и солью, то со временем, чтобы почувствовать тот же вкус, вам нужно будет в 2-4 раза больше этих продуктов.

Ваша вкусовая чувствительность снижена, если

• Вы добавляете более чем 2 чайных ложки сахара в кружку чая или кофе.

• Вы любите сладости.

• Другие люди находят ваши любимые десерты сладкими.

• Вы постоянно подсаливаете пищу.

• Ваша семья часто жалуется, что приготовленная вами еда пересолена.

На изменение вкусовой чувствительности влияет курение, алкоголь, избыток кофе, горячие напитки и плохая гигиена языка.

Как восстановить вкусовую чувствительность

1. Уберите солонку со стола.

2. Пищевую соль смешайте с сушеной зеленью или ламинарией, так в щепотке соли будет меньше.

3. Уменьшите количество ложек сахара, которые вы добавляете в чай, или суточное количество сладостей в 2 раза.

4. Регулярно очищайте язык с помощью специальной щетки или скребка. Язык нужно очищать движениями от корня к кончику.

В первое время еда может показаться менее вкусной, но не стоит отчаиваться. Со временем чувствительность рецепторов восстановится и вы снова почувствуете все многообразие вкусов.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.