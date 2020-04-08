24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Власть города Биарриц запретила сидеть на скамейках больше двух минут из-за COVID-19

- Читати новину українською
Влада міста Біарріц заборонила сидіти на лавках більше двох хвилин / Getty Images

В рамках борьбы с распространением коронавируса во французском прибрежном городе Биарриц запретили сидеть на скамейках дольше 2 минут.

Об этом пишет издание MBS News со ссылкой на распоряжение мэра города Биарриц Мишель Венак.

Читайте также 94% людей в мире не знают, что больны или переболели коронавирусом: исследование

Исключениями могут быть только "особые обстоятельства", такие как ожидание автобуса или врачей, а также состояние здоровья.

Из-за быстрого распространения коронавируса в городе также закрыты все парки, детские и спортивные площадки.

По состоянию на 8 апреля во Франции подтвердили 110 070 случаев заражения COVID-19, из них – 10 343 летальных.

Коронавірус Симптоми
Симптомы коронавируса/ Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости Франции Здоровая жизнь
Комментарии

Читайте также

сегодня , 14:00 Инновационный сервис для бизнеса, который может заменить Skype for Business
Інтернет 17417
сегодня , 14:08 Продлят ли карантин до мая: прогнозы экспертов
Новини України 424071
сегодня , 09:55 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
Лікування 210226
сегодня , 09:40 В Украине зафиксировали 1668 случаев заражения коронавирусом: детали
Лікування 11388
сегодня , 14:05 Коронавирус в России: более 1000 новых случаев за сутки
Лікування 171200
сегодня , 09:42 От коронавируса в Украине умерли уже 52 человека: детали
Лікування 36414
сегодня , 08:03 Главные новости 7 апреля: план выхода из карантина и обращение Зеленского
Новини України 39461
сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 7 апреля: план выхода Украины из карантина, в Китае ни одной смерти
Новини України 27235
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
7 апреля 15:20 Что есть, чтобы быть здоровым: главное о питании
Анастасія Лукашевська
7 апреля 13:46 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
5 апреля 13:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза
5 апреля 06:40 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
3 апреля 19:24 Плаквенил против коронавируса: препарат, которым будут лечить украинцев
Анастасія Кушпіт

Новости
Больше новостей
Залиште відгук