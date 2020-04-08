Власть города Биарриц запретила сидеть на скамейках больше двух минут из-за COVID-19
В рамках борьбы с распространением коронавируса во французском прибрежном городе Биарриц запретили сидеть на скамейках дольше 2 минут.
Об этом пишет издание MBS News со ссылкой на распоряжение мэра города Биарриц Мишель Венак.
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Исключениями могут быть только "особые обстоятельства", такие как ожидание автобуса или врачей, а также состояние здоровья.
Из-за быстрого распространения коронавируса в городе также закрыты все парки, детские и спортивные площадки.
По состоянию на 8 апреля во Франции подтвердили 110 070 случаев заражения COVID-19, из них – 10 343 летальных.
Симптомы коронавируса/ Инфографика 24 канала
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