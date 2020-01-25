Власть перекрывает все выезды из Уханя, где зародился смертельный коронавирус: фото

В китайском городе Ухань перекрывают все выезды. Для этого используют как тяжелую технику, так и целые насыпи из земли и камней. Вероятно, к таким мерам прибегают после объявления о карантине в городе-миллионнике.

Чтобы люди не покидали Ухань, прибегают ко всем возможным методам. Фото с перекрытием дорог в городе публикует телеграмм-канал worldprotest.

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Там также добавляют: в Ухане видели военную технику. Карантин в Ухане объявили поздно вечером 22 января, сразу после этого были закрыты еще несколько густонаселенных городов Китая. В Ухане прекратили работу метро, вокзал и аэропорт, междугородним автобусам запретили проезд через него.

Так перекрывают выезды из Уханя:

БТР на улицах Уханя: видео

Какие еще меры безопасности вводят в стране?Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в связи со вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV.



Кроме того, в Пекине с 26 января временно прекратят движение автобусов, чтобы предотвращать распространение коронавирус.

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