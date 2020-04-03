Власти Ирана заявляют, что протестировали на коронавирус 90% населения

Иран надеется достичь впечатляющих результатов борьбы с коронавирусом путем тестирования. Оно уже охватило 67 миллионов иранцев.

Министр здравоохранения Ирана Сайед Намак (Saeed Namaki) заявил, что в стране путем масштабного тестирования ситуация с эпидемией COVID-19 радикально изменится уже через неделю, передает Press TV.

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Признаки скорого восстановления появятся в ближайшие дни, это полностью изменит положение Ирана на мировой арене,

– убежден министр.

Он сделал это заявление во время видеоконференции с представителями ВОЗ, которые похвалили усилия Ирана по сдерживанию эпидемии коронавируса.

Тестирование на COVID-19 в Иране

В стране началась кампания тотального тестирования, которая ставит своей целью выявить всех без исключения пациентов с COVID-19.

Она уже затронула более 90% населения, более 67 миллионов граждан Ирана прошли испытания. Такого охвата нет ни в одной другой стране мира. Намак считает, что этого удалось достичь путем мощного сплочения нации перед лицом угрозы.

Если слова министра правдивы, тогда это действительно впечатляет, поскольку Иран не может покупать аппараты ИВЛ, тесты, другое оборудование.

Последние данные иранского Минздрава говорят, что больных в стране 53 183, умерших – 3 294. Почти 18 тысяч иранцев выздоровели и выписались из больниц. Долгое время Иран занимал второе место по заболеваемости и смертности от COVID-19 после Китая, теперь опустился на шестое. Жесткий карантин в Иране готовятся начать снимать уже со следующей недели.



Как выявить коронавирус / Инфографика 24 канала

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