Власти Швеции объяснили причины, почему они не ввели карантин из-за пандемии COVID-19

Швеция не вводила строгие ограничения на передвижение населения в связи с пандемией коронавируса, потому что постоянное сидение дома может навредить здоровью.

Об этом сказала глава МИД Швеции Анн Линде, пишет издание Politico.

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Глава МИД прокомментировала упрек в том, что Швеция принимает недостаточные меры для сдерживания распространения коронавируса.

По словам Линде, прогулки на свежем воздухе полезны для людей.

Если вы заперты внутри, существует риск депрессии, домашнего насилия, злоупотребления алкоголем,

– добавила она.

Также правительство Швеции начало закрывать рестораны, которые нарушают правила социального дистанцирования, и запретило посещение домов престарелых. Линде отметила, что политика "должна быть на уровне, приемлемом для людей".

Кроме того, министр отметила, что правительство в Швеции пользуется "высоким уровнем доверия", поэтому они могут позволить себе более смягченные ограничения, чем другие страны.

Добавим, уровень смертности в Швеции от коронавируса выше, чем в других скандинавских странах.

Глава МИД объяснила это тем, что степень распространения вируса определяют очень многие факторы, и различные страны используют различные методы для классификации смертей от коронавируса, то есть это сравнение не является целесообразным.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала​

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