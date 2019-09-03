Влияет ли кесарево сечение на развитие аутизма у ребенка – ответили ученые

Прежде шведские ученые нашли связь между аутизмом и кесаревым сечением, но их подход раскритиковали и опровергли.

Оказалось, что авторы не учли несколько важных факторов.

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Дело в том, что специалисты из Швеции, которые проанализировали 61 исследование, охватывающее более 20 млн детей, заявляли о связи аутизма с кесаревым сечением. По их данным, дети, появившиеся на свет в результате кесарева сечения, на 33% чаще болеют аутизмом и на 17% чаще синдромом дефицита внимания.



Чем старше будущие родители, тем выше риск аутизма у ребенка

Согласно одной из рабочих гипотез, связь объясняется стрессом, который испытывает ребенок при экстренном кесаревом сечении. Чтобы проверить ее, исследователи рассмотрели экстренные и плановые операции. Выявить различия между ними не удалось, так что на интеллектуальное развитие влияет сама процедура, а не обстоятельства ее проведения, предположили авторы работы.

Такое исследование шведских ученых является серьезным аргументом против кесарева сечения.

Однако, в настоящее время эксперты призывают не спешить с выводами. По их словам, исследование не говорит о наличии причинно-следственной связи.

Определить реальное влияние кесарева сечения на развитие аутизма гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Многие факторы, которые повышают вероятность возникновения этого заболевания, одновременно могут приводить к необходимости провести кесарево сечение. Среди них ожирение, диабет и аутоиммунные заболевания у матери. Кроме того, чем старше будущие родители, тем выше риск аутизма у их детей – и тем выше вероятность, что они выберут кесарево сечение вместо традиционных родов.

Вероятно, именно этими факторами определяется выявленная ​​связь. В то же время, кесарево сечение само по себе вряд ли повышает риск аутизма и синдрома нарушения активности и внимания.