Влияет ли прививка на развитие рассеянного склероза

Вакцинация против ветрянки, кори, эпидемического паротита и других болезней не увеличивает риск рассеянного склероза (РС).

Эксперты из Мюнхенского технического университета (Technical University of Munich), провели анализ данных о вакцинации с 2005 по 2017 годы Ассоциации врачей обязательного медицинского страхования в Баварии, информирует Neurology.

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В частности, сведения о 12 262 пациентах с РС и участниках контрольной группы (19,2 тысячи с болезнью Крона, 112,2 тысячи с псориазом и 79 тысяч без этих аутоиммунных заболеваний).

Рассеянный склероз – что это? Это довольно распространенное, однако не до конца изученное заболевание. В мире более 2 миллионов человек страдают этим недугом. При рассеянном склерозе (РС) иммунная система полностью уничтожает защитную оболочку, которая защищает нервы (миелиновая оболочка). Вследствие этого разрушается взаимосвязь между мозгом и другими частями тела.

Исследование показало, что вакцинация связана с низкой вероятностью установления диагноза РС в течение следующих 5 лет.

У участников, прошедших вакцинацию, вероятность развития РС была ниже по сравнению с теми, кого не вакцинировали.

При этом полученные результаты были одинаковыми для всех вакцин, а наиболее выражены были в случае с вакцинами против гриппа и клещевого энцефалита.



Вакцинация снижала риск появления РС

Речь идет о вакцинах против:

ветрянки,

кори,

эпидемического паротита,

краснухи,

гриппа,

менингококка,

пневмококка,

вируса папилломы человека (ВПЧ),

клещевого энцефалита,

гепатита A и В.

Для подтверждения полученных результатов необходимы дальнейшие исследования.

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