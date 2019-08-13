Влияет ли прививка на развитие рассеянного склероза
Вакцинация против ветрянки, кори, эпидемического паротита и других болезней не увеличивает риск рассеянного склероза (РС).
Эксперты из Мюнхенского технического университета (Technical University of Munich), провели анализ данных о вакцинации с 2005 по 2017 годы Ассоциации врачей обязательного медицинского страхования в Баварии, информирует Neurology.
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В частности, сведения о 12 262 пациентах с РС и участниках контрольной группы (19,2 тысячи с болезнью Крона, 112,2 тысячи с псориазом и 79 тысяч без этих аутоиммунных заболеваний).
Это довольно распространенное, однако не до конца изученное заболевание. В мире более 2 миллионов человек страдают этим недугом. При рассеянном склерозе (РС) иммунная система полностью уничтожает защитную оболочку, которая защищает нервы (миелиновая оболочка). Вследствие этого разрушается взаимосвязь между мозгом и другими частями тела.
Исследование показало, что вакцинация связана с низкой вероятностью установления диагноза РС в течение следующих 5 лет.
У участников, прошедших вакцинацию, вероятность развития РС была ниже по сравнению с теми, кого не вакцинировали.
При этом полученные результаты были одинаковыми для всех вакцин, а наиболее выражены были в случае с вакцинами против гриппа и клещевого энцефалита.
Вакцинация снижала риск появления РС
Речь идет о вакцинах против:
- ветрянки,
- кори,
- эпидемического паротита,
- краснухи,
- гриппа,
- менингококка,
- пневмококка,
- вируса папилломы человека (ВПЧ),
- клещевого энцефалита,
- гепатита A и В.
Для подтверждения полученных результатов необходимы дальнейшие исследования.
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