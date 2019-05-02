Влияют ли социальные сети на психическое здоровье: объяснение Супрун

Социальные сети все-таки вредят здоровью, а Instagram, в частности, имеет наиболее негативное влияние на психику. Исследования показывают, что количество виртуальных друзей не подтверждает нашу социализированность и готовность общаться.

А в некоторых случаях наоборот – влияют на ощущение одиночества в реальной жизни, отмечает исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

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Она отметила, что существует множество исследований, подтверждающих негативные эффекты от чрезмерного пользования соцсетями: дополнительный стресс, повышение чувство тревоги, ухудшение настроения и даже депрессия. Это может иметь негативные последствия. В частности, развитие зависимости, снижение самооценки и нарушение сна.

По ее словам, Instagram связан и со страхом упущенных возможностей (ощущением, что нужно всегда оставаться на связи, чтобы ничего не пропустить и что-то не случилось без вашего участия). К тому же, подростки довольно сильно обеспокоены тем, сколько лайков получат их фото.

С сегодняшним развитием технологий трудно спрогнозировать, как изменится жизнь людей через небольшие интервенции. Но относительно психического здоровья можно утверждать уверенно – общение в реальной жизни, поддержка и чувство близости оффлайн имеют гораздо больше преимуществ,

– подытожила Ульяна Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения заявила, что иногда важно и полезно быть вне зоны досягаемости, поэтому старайтесь балансировать время, которое вы проводите в социальных сетях и телефонах.

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