24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Как сахар влияет на мозг

63 Читати новину українською
Сахар вызывает зависимость / Unsplash

Датские ученые исследовали то, как сахар влияет на систему вознаграждения мозга. В результате исследователи пришли к выводу, что чрезмерное потребление сахарозы вызывает привыкание, как наркотики, и может стать причиной эпидемии ожирения.

Исследователи провели эксперимент на свиньях, поскольку извилины мозга животных похожи на человеческие, а большой размер позволяет увидеть глубокие структуры с помощью сканеров. Исследование было опубликовано на Scientific Reports.

Читайте также: Ученые определили четыре основных типа старения

Что интересно, сначала авторы начали исследование с целью разрушить миф о том, что сахар влияет на мозг и тело. Однако впоследствии ученые выяснили обратное.

Эксперимент со свиньями длился 12 дней. Каждый день их кормили двумя литрами сахарной воды и трижды сделали МРТ – до начала исследования, после первого дня и в конце. Результаты показали, что произошли серьезные изменения в дофаминовой и опиоидной системах мозга животных.

Цукор викликає залежність
Сахар вызывает зависимость / Unsplash

По словам автора, опиоидная система, связанная с ощущением благополучия и удовольствием, была активирована после первого приема сахарной воды.

"Если сахар может изменить систему вознаграждения мозга уже через 12 дней, нетрудно представить, что природные стимулы, такие как обучение или социальное взаимодействие, отодвигаются на задний план и заменяются тягой к сахару", – считает исследователь Майкл Винтердал.

 
Система вознаграждения мозга – что это?
Это группа нервных структур, ответственных за стимулирование желаний и влечений, удовлетворение.
Михаил Мишустин стал премьером России: что о нем известно
сегодня
13724
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Мозг исследования
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
15 января 19:30 Как побороть страх перелетов после громкой авиакатастрофы
Олександр Бевза 424
14 января 17:55 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 9875
14 января 16:43 Воспаление легких: что такое пневмония и чем она опасна для взрослых и детей
Олександр Бевза 32858
14 января 08:43 Хроническая усталость: что это такое и как уберечься
Настя Сукач 10539
13 января 22:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 125534
Новости
Больше новостей
Залиште відгук