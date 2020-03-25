Вместо модной одежды – маски: украинские швейные предприятия перепрофилируют
Некоторые украинские предприниматели на время карантина перепрофилировали производства. Например, во Львове еще несколько недель назад шили брендовую одежду, а сейчас – защитные маски. Сколько надо, чтобы создать одну защитную маску и в каких еще городах есть похожие инициативы – читайте дальше.
Львов
Во Львове на одном из предприятий ткани для фирменных футболок отложили. Однако работу работники не прекратили – шьют теперь защитные маски. Чтобы пошить 1 достаточно 3 минуты.
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"Маска трехслойная. Внутрь вставляем фильтр, который служит защитой. Маска проста в пошиве, ничего сложного нет. Верим в то, что она защищает людей", – рассказала швея Галина.
Швея Галина/ Фото: скриншот из видео
Идея шить дефицитный товар возникла сразу после объявления пандемии коронавируса. Руководители отметили, что главным стимулом было сохранить работу для сотрудников. Создают маски и в цехе, и удаленно – дома.
За день на фабрике производят до 4 тысяч масок. Цена одной маски – 10 гривен. Изделия планируют продавать частным предприятиям.
Как только мы объявили, что будем шить маски, очень много желающих (появилось – 24 канал). На самом деле мы понимаем, что потребность именно в частных структур,
– сказал руководитель пиар-отдела Тарас Маселко.
Условия труда на время карантина тоже особые. Кроме дезинфекции – еще несколько важных шагов. Перед работой работникам измеряют температуру. Также они обрабатывают руки, меняют одежду на одноразовую. Дезинфекцию проводят каждые 3 часа.
1 маску шьют 3 минуты / Фото: скриншот из видео
Кропивницкий
Сменила свою деятельность на время карантина и сеть строительных магазинов в Кропивницком. К эпидемии коронавируса они шили спецодежду для строителей, полицейских и спасателей.
Сейчас в аптечных сетях отсутствуют маски, поэтому мы решили наладить производство таких многоразовых защитных масок в своем цеху,
– рассказала руководитель производственного цеха Екатерина Брюховецкая.
Шьют маски из хлопка и марли. Они многоразовые и гипоаллергенные. Их нужно стирать, а потом гладить. Портнихи заверили, что термическая обработка убивает все микробы.
Маски шьют из хлопка и марли / Фото: скриншот из видео
За 3 дня в цехе изготовили около 1000 масок. Треть из них бесплатно передадут медикам и правоохранителям.
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