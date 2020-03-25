Вместо модной одежды – маски: украинские швейные предприятия перепрофилируют

Некоторые украинские предприниматели на время карантина перепрофилировали производства. Например, во Львове еще несколько недель назад шили брендовую одежду, а сейчас – защитные маски. Сколько надо, чтобы создать одну защитную маску и в каких еще городах есть похожие инициативы – читайте дальше.

Львов

Во Львове на одном из предприятий ткани для фирменных футболок отложили. Однако работу работники не прекратили – шьют теперь защитные маски. Чтобы пошить 1 достаточно 3 минуты.

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"Маска трехслойная. Внутрь вставляем фильтр, который служит защитой. Маска проста в пошиве, ничего сложного нет. Верим в то, что она защищает людей", – рассказала швея Галина.



Швея Галина/ Фото: скриншот из видео

Идея шить дефицитный товар возникла сразу после объявления пандемии коронавируса. Руководители отметили, что главным стимулом было сохранить работу для сотрудников. Создают маски и в цехе, и удаленно – дома.

За день на фабрике производят до 4 тысяч масок. Цена одной маски – 10 гривен. Изделия планируют продавать частным предприятиям.

Как только мы объявили, что будем шить маски, очень много желающих (появилось – 24 канал). На самом деле мы понимаем, что потребность именно в частных структур,

– сказал руководитель пиар-отдела Тарас Маселко.

Условия труда на время карантина тоже особые. Кроме дезинфекции – еще несколько важных шагов. Перед работой работникам измеряют температуру. Также они обрабатывают руки, меняют одежду на одноразовую. Дезинфекцию проводят каждые 3 часа.



1 маску шьют 3 минуты / Фото: скриншот из видео

Кропивницкий

Сменила свою деятельность на время карантина и сеть строительных магазинов в Кропивницком. К эпидемии коронавируса они шили спецодежду для строителей, полицейских и спасателей.

Сейчас в аптечных сетях отсутствуют маски, поэтому мы решили наладить производство таких многоразовых защитных масок в своем цеху,

– рассказала руководитель производственного цеха Екатерина Брюховецкая.

Шьют маски из хлопка и марли. Они многоразовые и гипоаллергенные. Их нужно стирать, а потом гладить. Портнихи заверили, что термическая обработка убивает все микробы.



Маски шьют из хлопка и марли / Фото: скриншот из видео

За 3 дня в цехе изготовили около 1000 масок. Треть из них бесплатно передадут медикам и правоохранителям.

Коронавирус в Украине: главное

По состоянию на 25 марта количество больных коронавирусом в Украине перевалило за сотню. Из них 4 человека умерли, 1 – выздоровел.

12 марта в Украине объявили карантин до 3 апреля. Однако впоследствии правительство приняло решение продлить его на 30 дней, то есть до 24 апреля.

Страна закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта. Уже на следующий день прекратила также международное авиа - и железнодорожное сообщение. Украинцы могут вернуться на родину личным авто или пешком. Других своих граждан Украина эвакуирует с помощью спецпоездов и спецрейсов.

25 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины.



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