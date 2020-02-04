Вместо МРТ предлагают новую диагностику, которая предупредит инсульт

Простой анализ крови укажет на риски повреждения сосудов, которые со временем приводят к инсульту, сосудистой деменции и другим цереброваскулярным болезням.

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе определили в крови показатели шести специфических белков для оценки риска развития у человека цереброваскулярных болезней (ЦВБ). При этих заболеваниях поражаются сосуды головного мозга, со временем это нарушает мозговое кровообращение и приводит к инсульту, хронической ишемии мозга, сосудистой деменции.

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Главное о заболевании

Цереброваскулярные заболевания – что это? Цереброваскулярные заболевания относятся к самым распространенным неинфекционным болезням и частым заболеваниям нервной системы, а их наиболее опасная форма – острое нарушение мозгового кровообращения – встречается чаще, чем острый инфаркт миокарда. В мире ежегодно регистрируется более 15 млн инсультов

Как сейчас диагностируют болезнь

Сегодня цереброваскулярные заболевания диагностируют с помощью магнитно-резонансной томографии, которую назначают пациенту уже с признаками нарушения когнитивных функций после перенесенного инсульта — то есть не на первых стадиях болезни.



Ученые нашли новые биомаркеры крови/Фото:Pixabay

Открытие ученых

Новый анализ крови эффективен как для людей без симптомов и жалоб, так и для анализа прогрессирования заболевания.

Чтобы идентифицировать новые биомаркеры, ученые измерили уровни белков в крови 167 человек, средний возраст которых составил 77 лет. У добровольцев не было нарушения когнитивных функций или отмечались первые признаки. Из них 110 пациентам выполнили МРТ головного мозга, а еще 49 – более подробное сканирование – диффузное МРТ.



Цереброваскулярные заболевания – распространенное явление/ Фото: uih.com.ua

У всех людей с высоким риском цереброваскулярных болезней также отмечались высокие показатели шести белков. Затем исследователи решили проверить результаты среди пациентов с высокими рисками ЦВБ и проанализировали уровни белков еще у 131 человека. На этой выборке выводы подтвердились.

МРТ оценивает изменения белого вещества мозга и обычно классифицирует их на легкие, средние и тяжелые. Анализ крови дает более точную количественную оценку,

– подчеркнули авторы.

Авторы продолжат исследования. Пока команда не сообщает, когда новый тест будет доступен в клинической практике.