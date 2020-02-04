Вместо МРТ предлагают новую диагностику, которая предупредит инсульт
Простой анализ крови укажет на риски повреждения сосудов, которые со временем приводят к инсульту, сосудистой деменции и другим цереброваскулярным болезням.
Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе определили в крови показатели шести специфических белков для оценки риска развития у человека цереброваскулярных болезней (ЦВБ). При этих заболеваниях поражаются сосуды головного мозга, со временем это нарушает мозговое кровообращение и приводит к инсульту, хронической ишемии мозга, сосудистой деменции.
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Главное о заболевании
В мире ежегодно регистрируется более 15 млн инсультов
Как сейчас диагностируют болезнь
Сегодня цереброваскулярные заболевания диагностируют с помощью магнитно-резонансной томографии, которую назначают пациенту уже с признаками нарушения когнитивных функций после перенесенного инсульта — то есть не на первых стадиях болезни.
Ученые нашли новые биомаркеры крови/Фото:Pixabay
Открытие ученых
Новый анализ крови эффективен как для людей без симптомов и жалоб, так и для анализа прогрессирования заболевания.
Чтобы идентифицировать новые биомаркеры, ученые измерили уровни белков в крови 167 человек, средний возраст которых составил 77 лет. У добровольцев не было нарушения когнитивных функций или отмечались первые признаки. Из них 110 пациентам выполнили МРТ головного мозга, а еще 49 – более подробное сканирование – диффузное МРТ.
Цереброваскулярные заболевания – распространенное явление/ Фото: uih.com.ua
У всех людей с высоким риском цереброваскулярных болезней также отмечались высокие показатели шести белков. Затем исследователи решили проверить результаты среди пациентов с высокими рисками ЦВБ и проанализировали уровни белков еще у 131 человека. На этой выборке выводы подтвердились.
МРТ оценивает изменения белого вещества мозга и обычно классифицирует их на легкие, средние и тяжелые. Анализ крови дает более точную количественную оценку,
– подчеркнули авторы.
Авторы продолжат исследования. Пока команда не сообщает, когда новый тест будет доступен в клинической практике.
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