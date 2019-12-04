Вместо наркоза – гипноз: новые методы лечения рака

Врачи используют гипноз вместо наркоза, чтобы успокоить пациентов при некоторых хирургических операций при удалении опухолей. Тем самым снижается уровень использования лекарственных препаратов, вызывающих сильную зависимость.

Группа медиков из медцентра MD Anderson Cancer Center в Техасе учит некоторых пациентов погружению в гипноз. Их просят представлять себя в спокойной окружающей среде, а в этот момент хирурги проводят разрезы и выполняют операции, пишет The Daily Mail.

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Почему отказываются от наркоза?

Наркоз связан с целым рядом тревожных побочных эффектов, включая потерю памяти и подавление иммунной системы. Некоторые из этих явлений проявляют себя через несколько месяцев после операции. В Америке делаются огромные усилия для борьбы с опиоидной зависимостью, которую уже называют эпидемией.



Гипноз способен уменьшить болевые ощущения

Именно поэтому все большее количество врачей и пациентов используют другие пути для борьбы с болью, которые не вызывают сильных рисков. Гипноз является одним из таких направлений.

Отметим, что при наркозе используется целый коктейль тяжелых лекарств, которые обычно доставляются в форме газа. Вдыхая его, пациент теряет сознание и вместе с ним болевую чувствительность.

Каждый день только в Америке по 60 тысяч человек проходит через хирургические операции под общей анестезией. Как правило, они считаются безопасными, однако на 1 млн операций приходится 1,1 процентов смертей, связанных с анестезией ежегодно. Но и сам сон во время операции вызывает различные побочные эффекты. Среди них потеря памяти, спутанность сознания, нарушение иммунной системы и многие другие.

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