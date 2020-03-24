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Внедрят ли в Украине методы контроля условий карантина из-за коронавируса: ответ Минздрава

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что украинцы должны сознательно относиться к важности соблюдения всех условий карантина и самоизоляции.

Как сказал на брифинге заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, без соблюдения условий самоизоляции мы не сможем преодолеть всплески инфекционных заболеваний.

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По словам Ляшко, не нужно надеяться, что только полиция будет разгонять людей по комнатам, ведь этого не должно быть! Украинцы должны сознательно относиться к вопросу карантина и понимать опасность распространения коронавируса.

"Хотя жесткие меры, когда требуется более силовыми методами влиять на людей, возможно также надо применять. Ведь, как показывает практика в США, Италии, Испании, люди почему-то думают что коронавирус – это банальная инфекция, которая пройдет мимо и никто не заметит. К сожалению, люди не видят статистики и количества летальных случаев в других странах", – добавил главный санитарный врач.

Виктор Ляшко призвал граждан не относиться легкомысленно к заболеванию, потому что весь мир в критическом состоянии.

Добавим, что по состоянию на 24 марта в Украине уже 97 подтвержденных случаев коронавируса.

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Где в Украине можно сдать тест на коронавирус / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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