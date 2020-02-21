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Внутричерепное давление: как распознать и что делать

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Внутричерепное давление, что это и почему возникает / Unsplash

Внутричерепное давление чего диагностирую, когда его на самом деле нет. Люди воспринимают симптомы других заболеваний за это опасное состояние.

Среди врачей и пациентов бытует ошибочное мнение, что повышение внутричерепного давления – частая причина головной боли. На самом деле в большинстве случаев головная боль вызвана мигренью и головной болью напряжения, рассказала неврологиня Елена Гайворонска.

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Повышение внутричерепного давления встречается редко. Можно выделить 2 группы состояний, при которых оно повышается.

  1. Те, что требуют неотложной помощи в условиях реанимации (менингит, инсульт, тяжелая черепно-мозговая травма и т.д.) – вряд ли с такой патологией вы бы сейчас читали этот материал.
  2. Идиопатическая внутричерепная гипертензия – ее частота 1 на 100 000 человек. Она возникает обычно у молодых здоровых женщин и проявляется головной болью, которая усиливается в положении лежа, болью при движении глаз, темными пятнами перед глазами, искрами, двоением, слепотой, шумом в ушах. Практически всегда на глазном дне определяется отек диска зрительного нерва (не путать с ангиопатией сетчатки!).

Звичайний головний біль плутають з внутрішньочерепним тиском
Обычная головная боль путают с внутричерепным давлением /unsplash.com

Некоторые люди думают, что если голову распирает изнутри и давит на глаза – это повышение внутричерепного давления. На самом деле такие характеристики боли могут быть и при мигрени, и при головной боли напряжения. Ощущение "мутной головы" обычно бывает при тревожных, депрессивных и соматоформных расстройствах.

Артериальное и внутриглазное давление, остеохондроз и межпозвонковые грыжи, гипоплазия и извитость артерий не имеют отношения к внутричерепному давлению.

Повышение внутричерепного давления невозможно диагностировать по РЭГ (его информативность равна гаданию на кофейной гуще), ЭЭГ, УЗИ сосудов шеи.

"Смешанная гидроцефалия", "наружная заместительная гидроцефалия", "расширение субарахноидальных пространств по данным МРТ не говорят о повышении внутричерепного давления. За этими страшными фразами в большинстве случаев кроется норма.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Мозг Сердечно-сосудистые заболевания Профилактика заболеваний
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