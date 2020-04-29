Во Франции 98-летний врач продолжает работать из-за нехватки врачей

98-летний врач Кристиан Шенай является самым старым врачом Франции. Мужчина до сих пор работает из-за того, что все еще хочет помочь людям в "забытом пригороде Парижа".

После 70 лет службы Кристан Шенай до сих пор стремится помогать людям, хотя признает, что работает не так, как раньше, сообщает Aljazeera.

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Несмотря на то, что Франция имеет одну из лучших систем здравоохранения, отсутствие врачей общей практики достигло кризисной точки.

Наиболее остро проблема стоит в сельской местности, где люди борются за доступ к врачу, а также в некоторых парижских пригородах с низким уровнем дохода.

Кристиан Шенай предоставляет свои услуги в муниципалитете Шеви-Ларю, где кроме него еще всего два врача на население 19 тысяч человек.

Перед эпидемией очередь к врачу была так велика, что люди стояли на тротуаре вне здания. Некоторые из удаленных районов выезжал в 4 утра, чтобы занять место в очереди.

Мне почти 99 лет, я должен уменьшить свою деятельность по многим причинам,

– сказал доктор Шенай.

Однако в один период врачу пришлось прекратить личные встречи с пациентами из-за подозрения коронавируса. По его словам, ему пришлось перейти на дистанционные встречи, ведь он не имел никаких средств защиты и стал бы центром заражения.

У нас нет возможности изолировать людей, мы не имеем средств, чтобы определить, кто болен, а кто нет. Я контактировал с довольно многими больными людьми, которые, вероятно, могли иметь коронавирус. Было бы странно, если бы его у меня не было, тем более, что у меня были симптомы некоторое время,

– рассказал он.



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