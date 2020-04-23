Во Франции больным коронавирусом будут давать никотин

Французские исследователи собираются давать никотиновые пластыри пациентам с коронавирусом и медицинским работникам. Среди заядлых курильщиков, как выяснилось, уровень инфицирования более низкий.

Наблюдения показывают, что у любителей сигарет и других табачных изделий вероятность заболеть COVID-19 ниже, чем у некурящих людей, пишет The Guardian.

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Окончательно это еще не доказали, и поэтому группа французских исследователей в Париже планирует выдавать никотиновые пластыри для предотвращения заражений или для снижения степени тяжести коронавирусной инфекции. Ранее исследование во Франции показало, что среди заядлых курильщиков уровень госпитализаций и даже заражения ниже, чем у населения в целом.



Ученые считают, что курение уменьшает риск заражения коронавирусом / Unsplash

В нем приняли участие 480 пациентов с положительным результатом на коронавирус. 350 из них были госпитализированы, а оставшиеся восстанавливались в домашних условиях.

Результаты показали, что из госпитализированных пациентов, средний возраст которых составил 65 лет, только 4,4% были курильщиками, а среди тех, кто лечился дома, курили 5,3%.

Авторы исследования предположили, что никотин может предотвращать инфицирование клеток вирусом, или он не дает иммунной системе избыточно реагировать на вирус, устраивая так называемый цитокиновый шторм.

Для проверки этой теории ученые и наклеят никотиновые пластыри на пациентов с коронавирусом, которые находятся в реанимационном отделении или лечении в домашних условиях. Кроме того, пластыри дадут и медицинским работникам, которые находятся на передовой в борьбе с опасной пандемией.

Но стоит отметить, что курильщики болеют тяжелее, так как оболочка их легких более уязвима, поэтому не нужно начинать курить.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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