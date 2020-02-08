Во Франции еще у пяти человек диагностировали коронавирус

В пятницу, 7 февраля, во Франции диагностировали пять новых случаев заражения китайским коронавирусом, который вызывает пневмонию.

Об этом сообщает Associated Press. Министр здравоохранения Франции Агнес Бузин информировал, что общее количество инфицированных на территории страны достигло 11, а среди них – один ребенок.

Читайте также: Американец умер от китайского коронавируса в Ухане

Новые случаи произошли в альпийском курортном городке Контамин-Монжуа. В издании говорится о том, что заражение произошло от одного человека.

То есть все пятеро больных имели контакт с одним британцем, который находился на курорте в конце января, а после возвращения в Великобританию у него подтвердили китайский коронавирус.

"О первом больном мы узнали вчера вечером. Он является гражданином Британии, который вернулся из Сингапура, где находился с 20 по 23 января. Он прибыл во Францию 24 января для четырехдневного пребывания и остановился в коммуне Контамин-Монжуа (Верхняя Савойя)", – информировал министр здравоохранения Франции.

Сейчас всех, кто контактировал с британцем и инфицированными французами, изолировали для предотвращения большего распространения коронавируса.

Что нужно знать о коронавирусе 2019-nCoV:

По состоянию на 8 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, скончались 724 человека. Общее количество инфицированных – 34 909 человек по всему миру.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.