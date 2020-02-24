Во Франции из автобуса не выпускают итальянских туристов: у водителя подозревают коронавирус
Во французском Лионе с автобуса, прибывшего из итальянского Милана, не выпускают пассажиров. Все потому, что у водителя подозревают коронавирус. У мужчины симптомы, напоминающие признаки этой инфекции.
Так, автостанцию Перраш в Лионе уже взяла в кольцо полиция. После того, как водителя госпитализировали, пассажирам автобуса приказали не выходить из него. Сколько там находится человек – точно неизвестно. Об этом сообщает The Lokal.
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В то же время известно, что рейс из Милана в Лион осуществлял автобус перевозчика Flixbus. Он сделал не менее 2 остановок перед тем, как прибыть в пункт назначения. В частности – в итальянском Турине и французском Гренобле.
Маршрут автобуса:
В то же время, издание Le Parisien информирует о том, что из автобуса госпитализировали не только водителя, который сильно кашлял, но и пассажира с похожими симптомами. Им сделают экспресс-тест на выявление коронавируса, результаты должны появиться еще 24 февраля.
Автостанцию взяли в кольцо и охраняют / фото AFP
Так же там отмечают, что итальянцев начали по одному выпускать из автобуса, с каждым проводят короткую беседу, берут номер телефона и предоставляют медицинскую маску.
Вспышка коронавируса в Европе: коротко
- В Европе зафиксировали мощную вспышку коронавируса COVID-2019. Быстрое распространение болезни наблюдают именно на севере Италии.
- Там количество зараженных по состоянию на 24 февраля составляет более 200 человек. Больше всего случаев фиксируют в регионе Ломбардия (административный центр – Милан). Известно о смерти 5 человек из-за коронавируса в Италии. Все они – пожилого возраста.
- На севере страны уже отменили ряд футбольных матчей, прекратили проведение Венецианского фестиваля. В Милане закрыли знаменитый театр "Ла Скала", а дом моды Giorgio Armani на Миланской неделе моды показывал коллекции только онлайн.
- Кроме того, не работают школы, университеты, музеи. В некоторых регионах введено ограничение на передвижение.