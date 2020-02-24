Во Франции из автобуса не выпускают итальянских туристов: у водителя подозревают коронавирус

Во французском Лионе с автобуса, прибывшего из итальянского Милана, не выпускают пассажиров. Все потому, что у водителя подозревают коронавирус. У мужчины симптомы, напоминающие признаки этой инфекции.

Так, автостанцию Перраш в Лионе уже взяла в кольцо полиция. После того, как водителя госпитализировали, пассажирам автобуса приказали не выходить из него. Сколько там находится человек – точно неизвестно. Об этом сообщает The Lokal.

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В то же время известно, что рейс из Милана в Лион осуществлял автобус перевозчика Flixbus. Он сделал не менее 2 остановок перед тем, как прибыть в пункт назначения. В частности – в итальянском Турине и французском Гренобле.

Маршрут автобуса:

В то же время, издание Le Parisien информирует о том, что из автобуса госпитализировали не только водителя, который сильно кашлял, но и пассажира с похожими симптомами. Им сделают экспресс-тест на выявление коронавируса, результаты должны появиться еще 24 февраля.



Автостанцию ​​взяли в кольцо и охраняют / фото AFP

Так же там отмечают, что итальянцев начали по одному выпускать из автобуса, с каждым проводят короткую беседу, берут номер телефона и предоставляют медицинскую маску.

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