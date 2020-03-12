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Во Франции объявили карантин из-за коронавируса

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Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился закрыть школы, детсады и университеты с 16 марта по всей Франции.

Макрон также заявил, что пожилые люди должны оставаться дома.

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Макрон отменил проведение местных выборов, которые планировали провести в воскресенье во Франции, на них должны были выбрать 36 тысяч мэров.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) призвал страны отдать приоритет делам защиты пожилых людей и уязвимых групп.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Лечение Коронавирус Covid-19 Здоровье Эммануэль Макрон Новости Франции Новости Здоровье
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