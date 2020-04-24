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Во Франции ограничили продажу товаров с никотином после новостей о его пользе больным COVID-19

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Во Франции ограничили продажу товаров с никотином после новостей о его пользе больным COVID-19
Во Франции ограничили продажу товаров с никотином после новостей о его пользе больным COVID-19 / Unsplash

Франция запретила продажу никотиновых продуктов в интернете и ограничила их продажу в аптеках, после того как исследователи предположили, что никотин может защитить от коронавируса.

Об этом пишет издание BBC.

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Новые правила касаются таких продуктов, как никотиновая резинка и пластыри, которые созданы для того, чтобы помочь людям бросить курить.

Добавим, что группа французских исследователей в Париже планировала выдавать никотиновые пластыри для предотвращения заражений или для снижения степени тяжести коронавирусной инфекции. Ученые считают, что у любителей табачных изделий вероятность заболеть коронавирусом ниже, чем у курильщиков.

С начала вспышки коронавируса Франция сообщила о почти 22 тысячах смертей, связанных с коронавирусом.

Правда і міфи про коронавірус інфографіка 24 канал
Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Новости Франции Здоровая жизнь
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