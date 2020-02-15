Во Франции от китайского коронавируса умер первый человек

От осложнений коронавируса во Франции умер пожилой мужчина, которого госпитализировали с симптомами болезни 25 января.

Первой жертвой коронавируса COVID-19 стал 80-летний турист из Китая, сообщает BFM TV.

К теме: Коронавирус из Китая: последние новости

Министр солидарности и здравоохранения Франции Аньез Бузин сообщила, что мужчина прибыл в страну 16 января прошлого года. После его госпитализации, состояние пациента резко ухудшилось, и несколько дней он находился в реанимации.

Как добавила Аньез Бузин, из 11 подтвержденных случаев коронавируса, которые были во Франции, 6 пациентов выздоровели.

Последние новости о коронавирусе Covid-19:

По состоянию на 15 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1 526 человек. Общее количество инфицированных – более 1 500 человек по всему миру.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.

На круизном лайнере "Diamond Princess" коронавирусом заболели двое украинцев.

Граждан Украины должны эвакуировать из закрытого Уханя 19 февраля.

От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.

Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабета.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.



Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.