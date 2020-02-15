24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Во Франции от китайского коронавируса умер первый человек

83 Читати новину українською
Смерть от коронавируса в Европе / tagesspiegel.de

От осложнений коронавируса во Франции умер пожилой мужчина, которого госпитализировали с симптомами болезни 25 января.

Первой жертвой коронавируса COVID-19 стал 80-летний турист из Китая, сообщает BFM TV.

К теме: Коронавирус из Китая: последние новости

Министр солидарности и здравоохранения Франции Аньез Бузин сообщила, что мужчина прибыл в страну 16 января прошлого года. После его госпитализации, состояние пациента резко ухудшилось, и несколько дней он находился в реанимации.

Как добавила Аньез Бузин, из 11 подтвержденных случаев коронавируса, которые были во Франции, 6 пациентов выздоровели.

Последние новости о коронавирусе Covid-19:

  • По состоянию на 15 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1 526 человек. Общее количество инфицированных – более 1 500 человек по всему миру.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.
  • На круизном лайнере "Diamond Princess" коронавирусом заболели двое украинцев.
  • Граждан Украины должны эвакуировать из закрытого Уханя 19 февраля.
  • От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
  • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабета.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.


Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Сретение Господне: дата и главные традиции и приметы этого праздника
сегодня
30693
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Новости Франции Коронавирус 2020 Новости Здоровье Медицина Жертвы
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
14 февраля 09:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
Олександр Бевза 1037
13 февраля 19:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 48024
12 февраля 19:01 Готова ли Украина к борьбе с коронавирусом: эксклюзивное интервью со Скалецкой
Альона Чернецька 873
10 февраля 15:09 Оскар-2020: все главные награды получили вегетарианцы
Анастасія Манюхіна 3049
9 февраля 17:42 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 10744
Новости
Больше новостей
Залиште відгук