Во Франции от коронавируса умер первый врач: детали

В субботу вечером, 21 марта 2020 года, во Франции умер врач, который спасал пациентов от коронавируса. Это первый летальный случай медика в стране. Министр здравоохранения подтвердил эту информацию.

Жертвой болезни стал врач, который работал в скорой помощи в регионе Компьень. Именно эта часть страны сильно пострадала от пандемии. Об этом сообщили в CNN.

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Министр здравоохранения страны Оливье Веран не дал никаких подробностей об умершем медике. Зато, мэр города Компьень Филипп Марини в Facebook сообщил, что врача звали Жан-Жак Разафиндранази, ему было 67 лет. В больнице неотложной помощи он работал с 2013 года.

Мэр также призвал местных жителей почтить умершего врача минутой молчания 23 марта 2020 года в полдень.

Внимание! Количество инфицированных коронавирусом во Франции по состоянию на 22 марта выросло до 12 475 человек.

Что нужно знать о коронавирусе в мире?Коронавирус начал распространяться из Китая, именно там зафиксировали первый случай заболевания. Сейчас пик эпидемии в Китае уже прошел. От коронавируса вылечились почти 70 тысяч инфицированных.



Теперь Китай помогает другим странам, которые охватил коронавирус. В частности, гуманитарную помощь из Китая уже получала Италия, а впоследствии получит Украина.



В США начали испытания вакцины от коронавируса на людях. Ранее китайские ученые обнаружили еще один препарат, который помогает при коронавирусе.



Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху 19 марта 2020 года объявил о жестком усилении карантинных мер по сдерживанию коронавируса. Запрет на выход из дома без уважительной причины будет действовать в течение недели и может быть продлен.



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