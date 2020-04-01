Во Франции протестируют лекарства против коронавируса, сделанные из крови морских червей

10 пациентов согласились на исследование препаратом, сообщает Le Express.

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Исследователи считают, что гемоглобин морских червей Arenicolaes способен доставлять в 40 раз больше кислорода, чем гемоглобин человека.