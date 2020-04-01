Во Франции протестируют лекарства против коронавируса, сделанные из крови морских червей
Во Франции протестуют новый препарат против коронавируса COVID-19, который сделан на основе гемоглобина морских червей.
10 пациентов согласились на исследование препаратом, сообщает Le Express.
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Исследователи считают, что гемоглобин морских червей Arenicolaes способен доставлять в 40 раз больше кислорода, чем гемоглобин человека.
Поэтому ученые считают, что это новая надежда помочь серьезным случаям заболевания коронавирусом.
Всем пациентам введут раствор, предназначенный для больных, страдающих острым респираторным дистресс-синдромом (воспалительное поражение легких).
Как выявляют коронавирус / инфографика 24 Канала
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