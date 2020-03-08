Во Франции трое депутатов заразились коронавирусом: что об этом известно

У троих французских депутатов обнаружили коронавирус COVID-2019. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Одним из депутатов является Жан-Люк Рейтцер. Французские власти пока не называют имена двух других парламентариев.

Все депутаты являются членами Национальной Ассамблеи, нижней палаты парламента Франции. Об этом сообщает France 24.

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По данным издания, именно Жан-Люк Рейтцер находится в тяжелом состоянии. Второй инфицированный представляет западный Эльзас. Он находится в отделе интенсивной терапии. Третьей зараженной стала женщина-парламентарий, чье имя также не разглашают.

Всего во Франции зафиксированы 949 случаев заражения. Умерли уже 16 пациентов. Все они были преклонного возраста.

Отметим, что 6 марта Жан-Люк Рейтцер попал в реанимацию после заражения вирусом, который вызывает заболевание COVID-19. Французские СМИ сообщили, что в конце февраля с ним встречался украинский нардеп из фракции ОПЗЖ Олег Волошин.

7 марта Волошин объявил, что его тест на коронавирус – отрицательный.

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Что известно о заражении коронавирусом политиками из других стран

Критическая ситуация со стремительным распространением болезни в государственных учреждениях в Иране. Инфекцию подтвердили у нескольких чиновников – заместителя министра здравоохранения и пятерых депутатов парламента. От коронавируса умерла депутат Фатима Рахбар, нардеп Мохаммад Мирмохаммади и дипломат Шейх уль-Ислам. Парламент Ирана приостановил работу из-за коронавируса.

У лидера Демократической партии Италии Николы Дзингаретти также выявили заражение коронавирусом Covid-19. В то же время глава итальянского региона Пьемонта Альберто Чирио сдал тест на коронавирус, который впоследствии также оказался положительным. Теперь политик будет находиться в самоизоляции.

В США также подтвердили случай заражения коронавирусом у участника конференции Американского консервативного союза. На этом мероприятии присутствовал Трамп, а также ряд других чиновников.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключил ограничения очередных заседаний украинского парламента. Это произойдет в том случае, если коронавирус стремительно распространится по Украине.

Распространение коронавируса в мире: последние новости

По состоянию на 8 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3 643 человек. Общее количество инфицированных – 107 187 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 60 тысяч человек.

В целом в мире количество инфицированных возросло до 102 188 . Коронавирус распространился на большинство европейских стран, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах.

. Коронавирус распространился на большинство европейских стран, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. В Украине подтвержден лишь один случай коронавируса – у мужчины из Черновцов.

– у мужчины из Черновцов. Пока не существует вакцины от коронавируса. Впрочем Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.



Статистика смертности от коронавируса / инфографика 24 канала

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