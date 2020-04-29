Во Франции уже 2 недели уменьшается количество больных COVID-19

По состоянию на 29 апреля во Франции коронавирусом заболели 165 911 человек, а количество смертей увеличилось до 23 660 случаев. Впрочем количество тех, кто выздоровел, растет.

Всего в больницах Франции находятся почти 90 тысяч пациентов, больных COVID-19, сообщает Sante publique France.

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Министерство солидарности и здоровья страны отмечает положительную тенденцию, когда за сутки количество выписанных из больниц на 571 человека превысило число тех, кто нуждался в госпитализации.

Как пишет Les Еchos со ссылкой на Генеральное управление здравоохранения Франции, в стране более двух недель наблюдается устойчивая тенденция уменьшения количества больных COVID-19, находящихся в отделениях интенсивной терапии.

221 пациента реанимировали в течение последних 24 часов, что подтверждает постоянное снижение, которое наблюдается более двух недель. В палатах реанимации, по-прежнему размещены 4 387 пациентов с COVID-19, но за последние 24 часа зафиксировали лишь 153 новых серьезных случая. Три недели назад их было более 7 тысяч,

– говорится в сообщении.

Коронавирус во Франции: главное