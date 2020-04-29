Во Франции уже 2 недели уменьшается количество больных COVID-19
По состоянию на 29 апреля во Франции коронавирусом заболели 165 911 человек, а количество смертей увеличилось до 23 660 случаев. Впрочем количество тех, кто выздоровел, растет.
Всего в больницах Франции находятся почти 90 тысяч пациентов, больных COVID-19, сообщает Sante publique France.
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Министерство солидарности и здоровья страны отмечает положительную тенденцию, когда за сутки количество выписанных из больниц на 571 человека превысило число тех, кто нуждался в госпитализации.
Как пишет Les Еchos со ссылкой на Генеральное управление здравоохранения Франции, в стране более двух недель наблюдается устойчивая тенденция уменьшения количества больных COVID-19, находящихся в отделениях интенсивной терапии.
221 пациента реанимировали в течение последних 24 часов, что подтверждает постоянное снижение, которое наблюдается более двух недель. В палатах реанимации, по-прежнему размещены 4 387 пациентов с COVID-19, но за последние 24 часа зафиксировали лишь 153 новых серьезных случая. Три недели назад их было более 7 тысяч,
– говорится в сообщении.
Коронавирус во Франции: главное
- Всего за весь период пандемии во Франции коронавирусом заболели 165 911 человек, умерло – 23 660, выздоровели – 46 886.
- Первый этап карантина в стране продлится до 11 мая. Далее его в облегченном режиме продлят до 2 июня.
- Сейчас граждане обязаны находиться на "домашнем" карантине и оставлять дома только по насущных проблемам, которые четко определены правилами и потребностями.
- На каждый выход надо лично заполнять специальный бумажный сертификат или активизировать онлайн QR-код с указанием персональных данных, адреса пребывания во время карантина, даты и времени оставления места жительства.
- За нарушение режима – штраф в 135 евро, который может достигать до 4 тысяч евро при фиксации более четырех нарушений в месяц, или лишение свободы на срок до шести месяцев.