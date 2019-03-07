Во Франции во время операции по увеличению пениса умер известный миллиардер

65-летний миллиардер, который разбогател на торговле алмазами и этим прославился, Эхуд Арье Ланиадо умер от сердечного приступа во время операции по увеличению полового члена.

Сердце мужчины остановилось, когда во время манипуляций в пенис начали вводить специальное вещество. Произошло все в частной клинике в Париже, пишет Daily Mail.

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В компании Omega Diamonds, которую основал Ланиадо, подтвердили смерть.

"Прощай, дальновидный бизнесмен. С прискорбием мы подтверждаем, что наш основатель Эхуд Арье Ланиадо умер", – отметили там.

Друг богача рассказал, что он всегда заботился о своей внешности и о том, что подумают о нем другие.



"Бриллиантовый миллиардер" Эхуд Арье Ланиадо

Эхуд Арье Ланиадо сам с Израиля. Там начинал свой путь как массажист в отеле Hilton в Тель-Авиве. А "бриллиантовую карьеру" в 20 лет уехал строить в Африку. По словам товарища погибшего, Ланиадо был одним из крупнейших экспертов международного уровня в оценке необработанных алмазов.

Так, в 2015 году он продал на тот момент самый дорогой бриллиант в мире – "Голубую луну Жозефины". Покупатель – бизнесмен из Гонконга – выложил за "камень" 48,4 миллиона долларов. И представил бриллиант своей семилетней дочери – Жозефине.



Бриллиант "Голубая луна Жозефины"

Богач имел самый дорогой пентхаус в Монако. Его оценивают более 30 миллионов фунтов стерлингов.