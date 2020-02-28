Во Франции за сутки вдвое возросло количество зараженных коронавирусом
В течение суток 27 февраля во Франции количество подтвержденных случаев заболевания на коронавирус выросла более чем вдвое. Уже известно о 38 зараженных SARS-CoV-2.
О ситуации в стране со вспышкой коронавируса рассказал министр социальной политики и здравоохранения Франции Оливье Веран в эфире BFMTV.
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Ситуация с коронавирусом во Франции: что известно
- В понедельник, 24 февраля, Веран заявил, что все французы, у которых обнаружили коронавирус, – выздоровели.
- Однако уже на следующий день после этого заявления, 25 февраля, стало известно о двух новых случаях заболевания – речь о женщине, которая вернулась в Париж из Китая, а также о мужчине, который приехал из итальянского региона Ломбардия (именно там коронавирус получил особое распространение).
- В среду, 26 февраля, сообщили о том, что в стране зафиксировали 17 случаев заражения. Также сообщили о второй смерти от коронавируса – умер 60-летний житель Парижа.
- В четверг, 27 февраля, количество зараженных возросло более чем в два раза: теперь таких 38.
По данным Минздрава, по состоянию на 27 февраля 2020 в мире зарегистрировано 82164 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2801 – летальные. На территории Европы зарегистрировано заболевание в 17 странах.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
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27 февраля
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