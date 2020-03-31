В Франковске в роддоме умерла роженица, у которой подозревали коронавирус

В Ивано-Франковске в областном роддоме умерла роженица с подозрением на коронавирус. У умершей взяли образцы анализов на тест на коронавирус, результаты будут готовы в ближайшее время.

Об этом сообщило местное издание Galka.if.ua.

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Генеральный директор роддома Юрий Павлушинский подтвердил факт смерти женщины, но отметил, что диагноз COVID-19 еще не установлен, а образцы анализов женщины проверяют.

У нее взяли образцы анализов на тест на коронавирус, однако результаты ожидают не раньше 17:00 31 марта или 1 апреля. Женщина родила ребенка, которого мы перевели в реанимационное отделение. Чувствует себя малышка хорошо, угрозы для жизни нет,

– рассказал Павлушинский.

Ранее в Ирпене наличие коронавирусной инфекции подтвердили у беременной женщины. Предыдущий ПЦР-анализ показал положительный результат. Утром следующего дня она в роддоме родила мальчика. Впоследствии сообщили, что состояние и женщины, и ее младенца удовлетворительное. Впрочем, ребенка от роженицы забрали и на время лечения отдали родственникам.

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