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Во Львове будут доплачивать по 10 тысяч врачам, которые работают с больными COVID-19

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Во Львове будут доплачивать по 10 тысяч врачам / unsplash.com

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что 30 марта подпишет распоряжение, которое перераспределяет финансирование зарплат в органах власти.

Садовый добавил, что отказывается от любых премирований на все время карантина. Об этом он написал в телеграмме.

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Что предусматривает распоряжение:

  • Все врачи и медсестры, которые будут работать с пациентами больными COVID-19, получат дополнительно по 10 000 гривен.

Доплату делаем независимо от того, это больница городского подчинения, или областного. Главные больницы должны подать списки,
– отметил Садовый.

  • Увеличат премирования работникам коммунальных служб, которые обеспечивают жизнедеятельность города в условиях карантина (штаб, дворники, работники службы ритуальных услуг, водители общественного транспорта, социальные работники, которые сейчас носят продукты пожилым людям, аварийные службы).
  • Для всех остальных работников премии отменяются.
  • Многие служащие уже находятся в отпусках за свой счет, или работают из дома.

Коронавирус во Львове: главное

  • По состоянию на 30 марта на Львовщине подтвердили 6 случаев положительных результатов на коронавирус COVID-19. 20 марта во Львове подтвердили первый случай заражения китайским коронавирусом.
  • На лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице – 51 лицо. На самоизоляции находятся более 60 человек. За все время выписано – 49 пациентов. Состояние всех больных – среднейтяжести или близкое к удовлетворительному. У 2-х пациентов приближено к тяжелому.
  • Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что власти города начали договариваться с отелями, которые расположены вблизи больниц, чтобы там некоторое время смогли жить врачи.
  • Также в городе усилили карантинные меры: все торговые заведения, которые не имеют стратегического значения для жизнедеятельности львовян, закрыли, не работают рестораны, кафе и кофейни, торгово-развлекательные центры.


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Автор: Алена Захарова
Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Новости Здоровье Лечение Больница Деньги Андрей Садовой Новости Львова
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