Во Львове будут доплачивать по 10 тысяч врачам, которые работают с больными COVID-19

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что 30 марта подпишет распоряжение, которое перераспределяет финансирование зарплат в органах власти.

Садовый добавил, что отказывается от любых премирований на все время карантина. Об этом он написал в телеграмме.

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Что предусматривает распоряжение:

Все врачи и медсестры, которые будут работать с пациентами больными COVID-19, получат дополнительно по 10 000 гривен.

Доплату делаем независимо от того, это больница городского подчинения, или областного. Главные больницы должны подать списки,

– отметил Садовый.

Увеличат премирования работникам коммунальных служб, которые обеспечивают жизнедеятельность города в условиях карантина (штаб, дворники, работники службы ритуальных услуг, водители общественного транспорта, социальные работники, которые сейчас носят продукты пожилым людям, аварийные службы).

работникам коммунальных служб, которые обеспечивают жизнедеятельность города в условиях карантина (штаб, дворники, работники службы ритуальных услуг, водители общественного транспорта, социальные работники, которые сейчас носят продукты пожилым людям, аварийные службы). Для всех остальных работников премии отменяются.

Многие служащие уже находятся в отпусках за свой счет, или работают из дома.

Коронавирус во Львове: главное

По состоянию на 30 марта на Львовщине подтвердили 6 случаев положительных результатов на коронавирус COVID-19. 20 марта во Львове подтвердили первый случай заражения китайским коронавирусом.

На лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице – 51 лицо. На самоизоляции находятся более 60 человек. За все время выписано – 49 пациентов. Состояние всех больных – среднейтяжести или близкое к удовлетворительному. У 2-х пациентов приближено к тяжелому.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что власти города начали договариваться с отелями, которые расположены вблизи больниц, чтобы там некоторое время смогли жить врачи.

Также в городе усилили карантинные меры: все торговые заведения, которые не имеют стратегического значения для жизнедеятельности львовян, закрыли, не работают рестораны, кафе и кофейни, торгово-развлекательные центры.



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