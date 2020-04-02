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Во Львове длится массовое экспресс-тестирование на COVID-19: сколько еще подозрений обнаружили

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Экспресс-тесты показали положительный результат в 3 львовян / Иллюстративное фото

Во Львове продолжают проводить быстрое тестирование на коронавирус для работников коммунальных учреждений. Проверяют горожан, которые вынужденно контактируют с большим количеством людей: водителей общественного транспорта, медиков, соцработников. Кроме того, тестируют пациентов с пневмонией и ОРЗ.

За 4 дня во Львове проверили уже 1008 человек. Среди них – 14 положительных результатов на экспресс-тест. Об этом информируют на сайте Львовской мэрии.

Ранее У еще двух водителей во Львове диагностировали коронавирус экспресс-тестами

2 апреля экспресс-тестами на COVID-19 протестировали 301 человека, есть 3 положительных результата,
– говорится в сообщении.

Тестировали водителей маршруток и троллейбусов, а также работников рынка "Шувар" и предприятия, которе пока не работает из-за карантинных мероприятий.

Именно в 2 работников "Шувара" и 1 из неназванного предприятия экспресс-тесты показали положительные результаты.

"На предприятии решили сделать тестирование, поскольку два дня назад у одного работника оказался положительным результат ПЦР-диагностики. Следовательно, с 71 протестированного, в 1 обнаружили подозрение на заболевание", – отчитываются в мэрии Львова.

Какова ситуация с коронавирусом во Львове?
На Львовщине 12 больных коронавирусом, 5 из которых находятся в очень тяжелом состоянии. Всего в инфекционной больнице Львова 38 пациентов, их диагнозы устанавливаются.

Чим відрізняються експрес- та ПЛР-тести
Какая разница между экспресс и ПЦР-тестированием / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Здоровье Новости политики Новости Львова Коронавирус в Украине Лечение
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