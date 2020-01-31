Во Львове два человека поместили в инфекционные боксы из-за подозрения на коронавирус
Во Львове госпитализировали двух людей, вернувшихся из Китая. Их госпитализировали в специальные боксы, которые имеют отдельные выходы, карантинные мероприятия будут продолжаться, пока лабораторные исследования не опровергнут наличие инфекции.
Мужчинам уже провели экспресс-тесты на грипп, они отрицательные. Поэтому специалисты продолжают диагностику мужчин, сообщает ZAXID.NET.
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Один львовянин, вернувшийся из Китая, учился в Китае, но далеко от города Ухань, откуда началось заболевания коронавирусом. Другой мужчина поехал в Китай в туристическую поездку, которую прервал и вернулся во Львов.
У пациентов, вернувшихся из Китая, обнаружены легкие катаральные симптомы. Они вернулись не с определенных зон эпидемиологической опасности провинций и были госпитализированы в инфекционную больницу. Им провели экспресс-тесты на грипп. Они отрицательные. Другие пробы и анализы отобраны и отправлены в Центр общественного здоровья Минздрава Украины. Состояние здоровья этих пациентов сегодня – близкое к удовлетворительному, у них наблюдаются легкие катаральные симптомы,
– сообщил Андрей Васько.
Мужчин госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу, в специальные боксы, которые имеют отдельные входы, соответствующую вытяжку и к которым имеет доступ ограниченный круг лиц. Медперсонал, который оказывает таким больным помощь, имеет индивидуальные средства защиты.
При малейшем подозрении на новый китайский коронавирус анализы отправляют в Центр общественного здоровья Минздрава Украины, а оттуда некоторые анализы направляют в референс-лаборатории, потому что новый тип коронавируса требует более детального исследования.
Анализы будут готовы в конце следующей недели.
Что следует знать о коронавирусе 2019-nCoV:
- По состоянию на 31 января, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 213 человек. Общее количество инфицированных – более 9692 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 184 человека.
- Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
- Наличие инфекции в Украине подозревали 4 раза, но ни один случай не подтвердился.
- От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
- Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсон или диабет.
- Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
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