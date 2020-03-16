Во Львове госпитализировали 8 человек: подозревают коронавирус
Во львовской инфекционной больницы у 8 пациентов подозревают коронавирус. Их госпитализировали и изолировали от контактов с другими людьми. Результаты анализов будут через два-три дня.
Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Львовской области Андрей Васько во время брифинга.
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Среди пациентов – 5 жителей Львова, два жителя Дрогобычского района и один больной – с Перемышлянского района Львовской области.
Известно, что во Львове с 16 марта все медицинские учреждения перевели на карантин, а также приостановили все плановые мероприятия по госпитализации и оперированию больных.
Всех жителей Львовщины просят не вызывать скорую помощь без необходимости.
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