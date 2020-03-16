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Во Львове госпитализировали 8 человек: подозревают коронавирус

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Во львовской инфекционной больницы у 8 пациентов подозревают коронавирус. Их госпитализировали и изолировали от контактов с другими людьми. Результаты анализов будут через два-три дня.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Львовской области Андрей Васько во время брифинга.

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Среди пациентов – 5 жителей Львова, два жителя Дрогобычского района и один больной – с Перемышлянского района Львовской области.

 
Андрей Васько
"Восемь человек с подозрением на коронавирус находятся на лечении в областной инфекционной больнице. Результаты анализов будут примерно через два дня".

Известно, что во Львове с 16 марта все медицинские учреждения перевели на карантин, а также приостановили все плановые мероприятия по госпитализации и оперированию больных.

 
Андрей Васько
"Плановое оказание медицинской помощи и плановая госпитализация приостановлены. Всех пациентов, которых можно выписать – выпишут".

Всех жителей Львовщины просят не вызывать скорую помощь без необходимости.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Здоровье Лечение Медицина Новости Львова
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