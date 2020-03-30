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Во Львове экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат у водителя трамвая

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Во Львове наличие коронавируса подозревают у водителя трамвая / pinterest.com

Во Львове экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат у двух женщин. Одна из них – водитель трамвая.

Образцы обеих женщин отправили в лабораторию для повторной проверки, об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в своем телеграм-канале.

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У водителя трамвая нет никаких симптомов, но ее образцы отправили для проверки на ПЦР-тест. Сейчас она находится на самоизоляции под контролем семейного врача.

Сам трамвай сняли с маршрута, проходит тестирование всех водителей.

Вторая женщина, у которой экспресс-тест показал положительный результат, – пациентка 5 больницы. 25 марта она обратилась в медицинское учреждение с легочной пневмонией.

Всех пациентов и врачей, контактировавших с женщиной, изолировали в помещении больницы и проверяют.


Во Львове экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат у двух человек / Telegram

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Львова Новости Здоровье Здоровье Лечение
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